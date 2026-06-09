Les emissions del CTR continuen estant «molt per sota» dels valors reglamentaris i de referència

Les emissions del Centre de Tractament de Residus (CTR) continuen estant molt per sota dels nivells reglamentaris i de referència nacionals i internacionals i els diferents estudis, duts a terme per a avaluar el possible impacte de la instal·lació en l’entorn, mostren que no es pot determinar una influència de la seva activitat en el mateix. Aquestes són les principals conclusions a les que ha arribat la Comissió d’Informació i Vigilància del CTR, que s’ha reunit aquest dimarts, en la qual s’han presentat els resultats dels plans de vigilància corresponents al 2025.
D’altra banda, s’ha informat del balanç d’activitat del centre. Durant el 2025 s’han valoritzat 52.621 tones de residus, que han permès injectar 16.711 MWh d’energia elèctrica. Així doncs, l’electricitat produïda per CTRASA i injectada a la xarxa elèctrica de FEDA ha suposat el 14,5% de la producció nacional. Així mateix, s’han aprofitat 17.551 MWh d’energia tèrmica que s’han distribuït a través de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm, a Andorra la Vella.
La Comissió d’Informació i Vigilància té com a missió recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació. Es pot consultar informació detallada a la web: https://www.vigilanciatractamentresidus.ad/ca.
La comissió compta, a més de la presidència del ministre titular de Medi Ambient, amb la participació de representants del Ministeri de Salut, del Comú d’Andorra la Vella i dels cònsols, així com de les associacions de defensa del medi ambient i de veïns de la zona.