Les dones de FEDA podran reduir la seva jornada laboral durant els darrers mesos de gestació

Cor format per les treballadores de FEDA amb motiu del 8M (FEDA)

FEDA ha commemorat el Dia Internacional de les Dones recordant, com cada 8 de març, que encara queda molt camí per fer com a societat per a no arrossegar estereotips de gènere. La plantilla ha pogut conèixer les noves mesures en favor de la igualtat que s’han treballat durant l’any i s’ha aplegat per a formar un cor lila davant de l’antiga Casa d’empleats.

L’ens ha declarat tolerància zero davant de conductes constitutives d’assetjament psicològic, sexual, per raó de gènere o per qualsevol altre motiu. Per a donar compliment a aquest compromís, s’ha aprovat un protocol de prevenció i actuació en casos d’assetjament. El protocol, elaborat d’acord amb la legislació vigent, s’aplicarà tant a FEDA com a les filials i les persones que presten serveis o hi col·laboren.

Així mateix, amb l’objectiu de donar una major comoditat a la dona durant el període de gestació i facilitar que continuï desenvolupant la seva tasca professional, s’ha donat llum verda a la reducció progressiva de la jornada laboral sense afectació al salari. D’aquesta manera, es reduirà una hora al dia de la jornada laboral a partir del sisè mes de gestació, dues hores menys al dia durant el setè mes, tres hores menys al dia durant el vuitè mes i mitja jornada el novè mes. A més, la mesura s’aplicarà de forma automàtica, sense que la dona en gestació hagi de sol·licitar-ho.

Amb aquestes accions es dona per acabat el Pla d’igualtat de gènere que es va elaborar el 2019. Entre les accions que s’han dut a terme en el marc d’aquest pla en destaquen la creació del Comitè d’ètica i igualtat, la publicació d’una guia de llenguatge no sexista i el reforç de l’aparició de dones en actes i comunicacions públiques. De la mateixa manera, s’han revisat els procediments de captació de talent, s’han avaluat els riscos laborals per a adaptar els llocs de treball de les dones embarassades o lactants i s’ha continuat sensibilitzant l’equip en matèria d’igualtat.

El camí cap a la igualtat ha de continuar, per això el Comitè d’ètica i igualtat farà una revisió dels indicadors analitzats l’any 2019 i engegarà un procés participatiu per a elaborar un nou pla per als anys vinents, adaptat a la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, amb accions i reptes més exigents.