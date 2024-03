Les dones amb fills a càrrec seran una prioritat al parc públic de lloguer

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge d’Andorra, Conxita Marsol (SFGA)

En poc més d’una setmana es preveu tenir el reglament per a accedir als pisos del parc públic on les dones amb nens a càrrec seran una de les prioritats. Així ho ha dit la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en la concentració amb motiu del 8M que s’ha fet a la una de la tarda, a la plaça Lídia Armengol, on hi havia part de l’administració pública d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Conxita Marsol afirma que tindran “una puntuació extra a les famílies monoparentals, és trist dir-ho, però és així. Precisament perquè som conscients que hi ha aquesta necessitat”.

Es preveu que el primer habitatge estigui enllestit a l’abril i és per això que el reglament hauria de sortir abans de final de mes. Al mateix temps Conxita Marsol fa una crida perquè hi hagi igualtat de sou entre homes i dones. “Hem d’intentar que mitjançant els salaris doncs també no hàgim de tenir aquest problema sobretot quan les famílies monoparentals són una dona i un fill. Quan són un home i un fill no acostumen a tenir tants problemes”.