Les defenses del cas BPA interpel·len Rosselló sobre els protocols que aplicava l’entitat

Després d’acollir-se al dret de no declarar a les preguntes de la fiscalia i l’acusació particular, aquest dilluns Santiago Roselló ha respost les qüestions plantejades per les defenses.

El que era número dos de BPA en el moment de la intervenció ha reconegut que en cert moment el comitè de prevenció del blanqueig va analitzar més assíduament els comptes de l’empresari Rafael Pallardó.

Pallardó era l’intermediari del grup criminal de Gao Ping que operava a Espanya. Gallardo assegura que ho va fer donada l’operativitat dels comptes.

Les intervencions de les defenses continuaran a la tarda.