Les dates per a les inscripcions i les formacions de l’EDNA

Dues persones formant-se en tècniques de rescat a la neu (AR+I)

Ja hi ha dates confirmades per a les inscripcions dels cursos de neu, allaus i seguretat a la muntanya hivernal que tindran lloc a l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM), a Ordino. Així doncs, ja es poden consultar les dates per als cursos, els preus, el nombre de places disponibles, les hores de teoria, les pràctiques i també els continguts que es tractaran. Ho ha anunciat Andorra Recerca + Innovació (AR+I) a través del seu darrer butlletí digital.

Nivell 1 Intensiu: Curs bàsic per a iniciar-se en el món de la meteorologia i la nivologia, aprendre a traçar itineraris amb seguretat i saber fer un rescat bàsic.

Nivell 1: Curs bàsic per a iniciar-se en el món de la meteorologia i la nivologia, aprendre a traçar itineraris amb seguretat i saber fer un rescat bàsic.

Nivell 2 intensiu: Curs avançat i de caràcter més pràctic, adreçat especialment a aquelles persones que practiquen esports d’hivern.

Avançat: Jornada pràctica de coneixements avançats i circulació per terreny d’allaus.

L’espai de neu i allaus (EDNA) és un entorn de divulgació format per l’eix muntanya d’Andorra Recerca + Innovació (antic CENMA), el GRM dels Bombers d’Andorra i l’EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya).





