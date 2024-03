Les darreres detencions per possessió de droga

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Pel que fa a delictes contra la salut pública, en els darrers, dies la Policia ha detingut un noi de 20 anys i un altre de 27 després de constatar com el primer li venia 19,7 grams d’haixix al segon, a qui també es va trobar en possessió de 0,6 grams de cocaïna. Durant l’escorcoll, els agents van localitzar-li, amagats als pantalons, 6,3 grams més d’haixix al noi de 20 anys, possiblement preparats per a la venda.

Per altra banda, aquesta setmana també es va detenir, a la frontera del riu Runer, un conductor, turista, de 30 anys amb dos grams de cocaïna que també va donar positiu en drogues al volant. Tanmateix és va arrestar un altre home, de 33 anys, amb cinc pastilles d’èxtasi.





Arrestat per incomplir una ordre d’expulsió

En un altre ordre de coses, la Policia també ha arrestat en el decurs d’aquests últims dies un home, de 21 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa per un període de tres anys.