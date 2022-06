Les curses de les Epic Sèries es reactiven a Andorra

L’Andorra MTB Classic-Pyrenees 2022 porta a alguns dels millors corredors per etapes del món al principat per a lluitar durant quatre dies en l’esdeveniment de les Epic Sèries. Del 29 de juny al 2 de juliol, el Team BULLS, el BUFF MEGAMO, l’ SCOTT CALA BANDIDA i el Cannondale TB s’enfrontaran a l’ Speed Company Racing en un recorregut de 170 quilòmetres, amb 5.170 metres de desnivell.

La sortida de Martin Frey de l’equip alemany ha fet que el llegendari austríac Alban Lakata s’associés amb un dels titulars de la 1a edició, Simon Schneller, per a la segona edició de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees. Els BULLS no són l’únic equip amb associacions relativament noves, Hans Becking i Hugo Drechou representaran a BUFF MEGAMO.

Becking va córrer la prova de 2021 al costat del seu actual rival, Francesc Guerra Carretero, que s’alinea per a SCOTT CALA BANDIDA amb Sergio Mantecón. L’equip BUFF MEGAMO tindrà, no obstant això, l’avantatge de comptar amb un equip de suport, format per l’Enrique Morcillo Vergara i Guillem Cassu Cantin.

Cannondale TB, SCOTT CALA BANDIDA i Bottecchia Factory també tenen dos equips en la cursa. Amb Francisco Herrero i Víctor Manuel Fernández corrent com Cannondale TB by Beehi i Roberto Bou Martín i Pablo Guerrero Bonilla del Cannondale TB. El segon equip de SCOTT CALA BANDIDA està format per José María Sánchez i Miquel Faus Juan.

Entre el Cannondale TB, el SCOTT CALA BANDIDA i el BUFF MEGAMO hi ha deu corredors espanyols d’elit, la qual cosa crea una carrera intrigant dins de la gran batalla de la classificació general pels honors nacionals.

Els equips 1 i 2 de Bottecchia Factory estan representats pels italians Franz Hofer i Domenico Valerio, així com per Francesco Bonetto i Giuseppe Panariello. Andorra compta amb l’equip de la Federació Andorrana de Ciclisme, format per l’experimentat Xavier Jove Riart i el jove de 21 anys Kilian Folguera Díaz. A més, Andbank compta amb l’espanyol Oliver Avilés Gilabert com a company de Mauro Ezequiel García.

Tots els ulls estaran posats en els guanyadors de l’Absa Cape Epic, Georg Egger i Lukas Baum. La parella es va alçar amb la victòria en la prova per excel·lència de les Epic Sèries, remuntant un desavantatge de 7 minuts en les dues últimes etapes per a guanyar la cursa més important de les sèries.

Egger i Baum han centrat els seus esforços en les curses de cross-country des del seu retorn a Europa, però sens dubte estaran desitjosos de mostrar el seu agressiu enfocament en les curses per etapes en algunes tan exigents com l’Andorra MTB Classic-Pyrenees.

Després de la carrera contrarellotge de 19 quilòmetres del dimecres, les etapes es tornen cada vegada més exigents, passant per l’Etapa 1, de 42 quilòmetres, fins a l’Etapa Reina, de 60 quilòmetres. L’etapa 2 no sols és la més llarga de la carrera, sinó que també presenta 2.150 metres de pujada. L’última etapa és una mica més fàcil, sobre el paper, encara que també ascendeix a més de 2.200 metres sobre el nivell de la mar en els seus 49 quilòmetres de distància.

La carrera femenina d’elit es presenta com una lluita a dues bandes entre el BUFF Megamo Women i el Titan Girls. Naima Madlen i Meritxell Figueras parteixen com a favorites al títol. Un títol que l’any passat va guanyar el RDR Italy Leynicese Racing Team, de Sandra Mairhofer i Costanza Fasolis.

Madlen va competir en la categoria mixta al costat de Becking en la recent 4Islands MTB Croàcia. L’alemanya i la seva companya d’equip, Figueras, s’enfrontaran en aquesta ocasió a la dura competència de l’equip espanyol format per María Sierra Sanchon i Desirée Moya Navarrete.

Els aficionats al ciclisme de muntanya poden seguir l’acció de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees en les xarxes socials de la cursa, així com en la pàgina web de l’esdeveniment www.epic-series.com/andorra.

L’acció comença amb el pròleg d’aquest dimecres, al matí, a les 10 hores. Les dones d’elit començaran la seva cursa a partir de les 12:27 hores, mentre que els setze últims equips d’elit masculins sortiran a partir de les 12:43 hores.