Les cuques de llum, uns escarabats força desconeguts

Un bon grapat de cuques de llum (AMIC)

Les cuques de llum són en realitat escarabats, pertanyents a la família Lampyridae. Existeixen al voltant de 2.000 espècies diferents de cuques de llum a tot el món. Aquestes espècies varien en grandària, forma, color i comportament.

Aquests animals, similars als escarabats tenen moltes curiositats que potser no coneixes. Aquestes en són algunes d’elles.

1. Les cuques de llum utilitzen una reacció química anomenada bioluminescència per a produir llum. Aquesta reacció implica la producció d’un enzim anomenat luciferasa que interactua amb una molècula anomenada luciferina per a produir llum.

2. Generalment, són els mascles els qui s’il·luminen per a atreure a les seves parelles. Les femelles ho fan si hi ha algun mascle que els agrada.

3. També poden usar les llums per a espantar els seus depredadors.

4. Cada espècie de cuca de llum té un patró de llum únic que fa servir per a atraure a la seva parella. Algunes espècies tenen patrons de llum intermitents, mentre que unes altres tenen patrons de llum constants.

5. Les cuques de llum es troben a tot el món, però són més comunes a les regions tropicals i subtropicals. Sovint es troben en àrees boscoses i humides, on hi ha suficient matèria orgànica en descomposició per a proporcionar-les un hàbitat adequat.

6. Les larves de les cuques de llum s’alimenten de cargols i llimacs.

7. Les cuques de llum adultes no mengen, la seva única funció és reproduir-se.

8. L’esperança de vida de les cuques de llum és tan sols d’unes poques setmanes.

9. En algunes cultures, les cuques de llum es consideren un símbol d’amor i esperança.

10. Les cuques de llum són sensibles a la contaminació lumínica, per tant, l’ús excessiu de llums artificials a les ciutats, les perjudica.

11. Les cuques de llum són verinoses, perquè en veure’s atacades comencen un procés de sagnat mitjançant el qual alliberen una substància química de sabor amarg. Aquest component és mortal per a petits vertebrats com a sargantanes i ocells, i encara que no són mortals per als humans, sí que els pot portar conseqüències greus.

12. Hi ha espècies de cuques de llum en la qual les femelles es mengen als mascles. Els atreuen amb les seves llums simulant estar llestes per a l’aparellament, i en acostar-se, se’ls mengen.