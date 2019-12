Els Reis d’Orient arribaran diumenge, 5 de gener, a la plaça de les Fontetes, després d’haver recorregut l’eix comercial de la Massana. Com ja és tradicional, els Reis arribaran a lloms d’un cavall, acompanyats pels seus patges. Després del recorregut, seran rebuts per les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, i saludaran personalment a tots els infants, a més de donar-los unes llaminadures (també n’hi haurà sense gluten).

El recorregut dels Mags, que començarà a les 17 h des del Prat Gran de Colat, passarà per l’Avinguda sant Antoni i després tornarà pel mateix camí per recórrer l’Avinguda del Través, abans d’aturar-se a les Fontetes.

Com sempre, la característica dels Reis de l’Orient a la Massana és la proximitat, ja que tots els nens poden pujar a l’escenari a parlar amb ells.

El comú de la Massana ha programat diverses activitats adreçades als infants per aquestes festes nadalenques. Per dijous, 2 de gener, s’ha programat l’espectacle musical “El viatge de l’elefanta Sara”, a càrrec de la companyia Lady Albergínia i el sr. Patata. Serà a les 16.30 h, al teatre de les Fontetes. El mateix dia, de 17.30 a 18.30 h, el Patge Reial visitarà l’Oficina de Turisme de la Massana per recollir les cartes dels nens.