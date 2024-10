Les conseqüències de l’escalfament de l’aigua del mar

L’augment de la temperatura de l’aigua és a causa de l’escalfament global (Getty images)

L’escalfament global és un dels fenòmens més preocupants del segle XXI, i un dels seus efectes més directes és l’augment de la temperatura de l’aigua del mar. Aquest escalfament té repercussions greus tant per als ecosistemes marins com per a les poblacions humanes. Aquestes són algunes de les principals conseqüències de les altes temperatures de l’aigua:

1. Blanqueig del coralls

El corall és extremadament sensible als canvis de temperatura. Quan la temperatura de l’aigua augmenta, el coral expulsa les algues simbiòtiques que viuen en els seus teixits, conegudes com a zooxantel·les, les quals són responsables de la seva coloració i de gran part del seu subministrament energètic. Aquest procés, conegut com a blanqueig dels corals pot portar a la mort massiva dels esculls de corall, afectant negativament la biodiversitat marina.

2. Pèrdua de biodiversitat marina

L’escalfament de l’aigua del mar altera els hàbitats naturals d’una gran quantitat d’espècies marines. Algunes espècies poden migrar a aigües més fredes, però altres no tenen aquesta capacitat d’adaptació i poden veure’s amenaçades o extingides. Això no només afecta les espècies individuals, sinó també les complexes xarxes alimentàries marines.

3. Augment del nivell del mar

L’escalfament de l’aigua contribueix a l’augment del nivell del mar per dos motius principals: la dilatació tèrmica de l’aigua i el desgel de les glaceres i les capes de gel polar. L’augment del nivell del mar amenaça les comunitats costaneres, incrementant el risc d’inundacions, erosió costanera i pèrdua de terres habitables.

4. Canvis en els patrons de circulació oceànica

La temperatura de l’aigua afecta la circulació oceànica, que juga un paper crucial en la regulació del clima global. Els canvis en aquests patrons poden alterar els climes regionals, afectant les condicions meteorològiques i la disponibilitat de recursos marins, com els peixos.

5. Àrees mortes

Les àrees mortes són zones de l’oceà amb nivells molt baixos d’oxigen, on la major part de la vida marina no pot sobreviure. L’escalfament de l’aigua pot exacerbar aquest problema augmentant la descomposició de la matèria orgànica i reduint la solubilitat de l’oxigen a l’aigua. Aquestes àrees mortes estan augmentant en nombre i grandària, posant en risc ecosistemes i pesqueries.

6. Impactes en la pesca

La pesca és una font vital d’aliment i ingressos per a milions de persones a tot el món. L’escalfament de l’aigua del mar afecta la distribució i l’abundància de les espècies pesqueres, el que pot portar a una disminució de les captures i a conflictes per recursos. A més, la salut dels ecosistemes marins és essencial per a la sostenibilitat a llarg termini de la pesca.

7. Augment de fenòmens meteorològics extrems

L’aigua del mar més calenta pot augmentar la intensitat i la freqüència dels fenòmens meteorològics extrems, com huracans i tempestes tropicals. Aquests fenòmens poden tenir efectes devastadors sobre les regions costaneres, provocant danys materials i pèrdues humanes.