Les connexions 5G superaran els 1.000 milions l’any 2022, segons la GSMA

Segons la GSMA (organització d’operadors mòbils), les connexions 5G superaran els 1.000 milions durant el 2022 i els 2.000 milions l’any 2025. A la fi de 2025, el 5G representarà més d’una cinquena part del total de connexions mòbils, i més de dues de cada cinc persones en el món viuran a l’abast d’una xarxa 5G, segons l’informe The Mobile Economy Report 2022 de la GSMA.

Aquest creixement sense precedents representa el desplegament generacional més ràpid de la indústria mòbil en comparació amb el 3G i el 4G. A manera de comparació, 18 mesos després del seu llançament, el 5G representava més del 5,5% de les connexions mòbils; ni el 3G ni el 4G van superar el 2,2% de penetració en el mateix període de temps.

En l’actualitat hi ha gairebé 200 xarxes 5G actives en set països, inclosos 68 operadors que presten serveis d’accés sense fil fix (FWA) 5G i 23 que ofereixen serveis 5G autònoms (SA). Tot això recolza la demanda dels consumidors, impulsada per una cartera cada vegada major de telèfons intel·ligents habilitats per a 5G en diferents rangs de preus.

“El 5G representa una part molt major de les connexions mòbils mundials que el 3G o el 4G en el mateix punt dels seus cicles de vida. L’impuls es deu a factors com els plans innovadors, els serveis de transmissió de vídeo, l’augment de les vendes de telèfons 5G i l’ampliació de la cobertura de les xarxes”, ha declarat Alex Sinclair, director de tecnologia de la GSMA. “A més, el llançament de serveis 5G a Amèrica Llatina i l’Àfrica subsahariana durant l’últim any significa que la tecnologia ja es troba disponible en totes les regions del món, per la qual cosa estem preparats per a veure un major creixement i una major transformació per als serveis.”

S’estan duent a terme les primeres iniciatives de capacitat de xarxa per a donar suport al creixent nombre de casos d’ús innovadors per als consumidors i les empreses en l’era 5G. Entre elles es troben la utilització en 5G de múltiples bandes d’espectre per sota de 3GHz, 5G mmWave, 5G Advanced i xarxes privades.

El 5G Transformation Hub de la GSMA entra en funcionament

La GSMA ha llançat recentment el 5G Transformation Hub de la GSMA, dissenyat per a promoure l’adopció i comunicar el valor que el 5G ofereix als operadors, les empreses i els governs, i que ja inclou els següents casos d’estudi:

– Entreteniment en viu: Verizon utilitza la tecnologia 5G mmWave per a oferir experiències optimitzades als aficionats en els estadis de la NFL per tots els Estats Units.

– Infraestructura: Habilitació de la inspecció eficient de ponts i grans estructures amb drons 5G gràcies a Skydio.

– Fabricació: Fer que la fabricació sigui més productiva gràcies a la robòtica intel·ligent connectada a la xarxa 5G amb Thundercomm a la Xina.

– Transport: El Ministeri de Ciència i TIC de Corea del Sud (MSIT) està entretenint als viatgers a Seül amb televisió 4K en moviment, subministrada per 5G mmWave.

– Construcció: Suport a la construcció segura i eficient a Singapur amb el 5G de Singtel.

– Ciutats intel·ligents: Motov empra el 5G per a controlar els costos socials de la contaminació atmosfèrica i els perills del trànsit.

– Energia: Millora del rendiment de la tecnologia dels parcs eòlics amb 5G i la IA de Vayu.

