Les conferències de l’Any de la Física Quàntica arriben a més de 600 persones

El cicle de conferències de l’Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntiques ha reunit més de 600 persones, de manera presencial, en les 6 cites que hi ha hagut. Una xifra important, amb una mitjana de 100 persones per conferència i que referma l’interès creixent per una matèria com és la física quàntica.
Al llarg de 6 etapes, s’han repassat conceptes, s’han trencat mites, s’ha relacionat amb l’art i també s’ha parlat de la part més teòrica, la històrica i també s’ha abordat conceptes nous per al gran públic com és de la supercomputació quàntica. Pel que fa a les persones que hi ha participat, hi ha hagut des de joves doctores fins a possibles candidats a un premi Nobel en un futur pròxim, però amb un denominador comú: divulgadors i divulgadores experts en la matèria.
Les conferències han comptat amb el suport de MoraBanc, Andorra Telecom, FEDA, RTVA i l’Agora International School, així com l’impuls del professor de ciències i divulgador, Carlos Moreno. A tall de balanç, Moreno ha explicat que “el cicle ha despertat molt interès i hem tingut ponents de gran nivell”. A més, ha destacat que “les conferències han tingut una bona assistència i hem comptat amb públic de totes les edats. Estem molt contents de com ha anat el cicle”.
A tall de recordatori, les ponències que s’han realitzat són les “Mites i veritats sobre la tecnologia quàntica” d’Ariadna Soro, “Entre partícules i pinzells. Un passeig per la física quàntica a través de l’art” de Carlos Moreno, “Ordinadors quàntics. Del laboratori al món real” de Juan Ignacio Cirac, “La identitat de la llum” d’Eugenio Roldán, “Del Quant de Planck al Gat d’Shröndiger. Un viatge pel món de la física quàntica” de Sònia Fernández Vidal i “Computació quàntica. Què és i el seu estat de l’art” d’Alba Cervera.