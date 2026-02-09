Les comunitats educatives de les tres escoles de la Sagrada Família d’Andorra comparteixen una jornada de convivència

Les escoles Mare Janer, Sagrada Família i Sant Ermengol han viscut una trobada d’aprofundiment en la vida i l’obra de la beata Anna Maria Janer, verge i fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, comunitat religiosa responsable de la gestió dels tres centres. La jornada ha permès reforçar els vincles entre les comunitats educatives i aprofundir en els valors que defineixen el projecte educatiu compartit.
La valoració de la trobada ha estat molt positiva tant per part dels equips directius com dels docents i les famílies participants. En aquest sentit, la directora Meritxell Vidal ha destacat que «aquesta jornada ha estat una oportunitat per a retrobar-nos i sentir-nos part d’una mateixa família educativa, compartint experiències que ens enriqueixen com a persones i com a educadors».
Per la seva banda, la directora Maria Josep Pascual ha subratllat que «aquests espais de trobada són un regal per a la nostra comunitat educativa, ja que ens permeten compartir experiències, reforçar vincles i renovar el nostre compromís amb una educació que acull, acompanya i estima cada alumne. Ens ajuden a viure i transmetre els valors cristians, la fraternitat i la solidaritat, caminant junts com a escoles cristianes».
En un ambient familiar, proper i distès, els docents han pogut reflexionar conjuntament sobre els reptes de futur que afronten els equips directius i els educadors, renovant el seu compromís i responsabilitat en la transmissió de valors sòlids, humans i cristians als alumnes, un tret distintiu de les escoles cristianes del país.
A la trobada hi han participat docents, les seves famílies i altres professionals vinculats a la gestió i al dia a dia dels tres centres educatius. La jornada s’ha celebrat a la Residència Sagrada Família de la Seu d’Urgell. La germana, Maria Tomasa Itoiz, ha donat la benvinguda als participants en nom de la comunitat de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, que han tingut una presència destacada durant tota la trobada.
En el seu parlament, ha posat en relleu la tasca d’acompanyament als infants i joves, destacant els elements que defineixen el carisma educatiu janerià: ajudar l’alumne a sostenir valors cristians oberts i respectuosos, capaços de formar persones ètiques i empàtiques, assertives i conciliadores, seguint el carisma janerià.
L’Eucaristia s’ha celebrat a l’església del convent de la Sagrada Família, i ha estat presidida pel bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano. En la seva homilia, el bisbe ha recordat la Beata Anna Maria Janer, verge i fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, destacant la seva vida entregada al servei dels altres, la seva estima per tots els infants i la dedicació constant a l’educació i la caritat.
Aquesta ha estat la primera Festa de les Famílies Janerianes, i es preveu la seva continuïtat.