Les claus per a tractar la hiperpigmentació i acomiadar-nos per sempre de les taques

Avui tenim un article molt interessant per a tu que t’alegrarà el dia. Avui parlarem de la hiperpigmentació, en concret de les solucions per a combatre les taques que han aparegut en el teu rostre, a les mans o en l’escot, a causa de l’exposició solar prolongada (i a vegades sense la protecció indicada).

La hiperpigmentació

Més val prevenir que curar. I aquest refrany és especialment savi pel que fa a exposició solar, perquè no utilitzar els protectors adequats per al nostre tipus de pell i passar massa hores enfront del sol té conseqüència per a la dermis. Encara que l’efecte més greu és l’aparició de melanomes, no és l’únic: els radicals lliures acceleren l’envelliment cutani i l’aparició de taques indesitjades. Marinesa Meca, responsable de Formació de SVR, explica que les taques «lentigen són permanents i requeriran un tractament específic dermatològic i fins i tot mèdic per a desaparèixer». Segons Raquel González, directora d’educació de Perricone MD, encara que són semblants a les pigues, «els lèntigs solars sí que canvien de color amb l’exposició solar, es limiten a zones que hagin acumulat molta radiació solar, com rostre i escot, el terç superior del tronc, dors de mans i avantbraços».

Les taques també poden produir-se per la presa de determinats medicaments, per patologies o per factors hormonals.

Com podem tractar i prevenir les taques? Segons González, són molt recomanables les formulacions riques vitamina C, pel seu potencial antioxidant, per a la tasca de prevenció i potenciar la unificació del to.

Protecció solar i tractaments, el duo antitaques

Pigment Booster, de Martiderm. Aquest tractament complet redueix les taques solars i les produïdes per l’edat i altres hiperpigmentacions. Conté 15 ampolles per al dia i 15 per a la nit, així com un exfoliant Facial i la màscara hidratant Hydro Mask (tots dos de 15 ml). S’ha d’aplicar mitja ampolla en cada aplicació. El seu preu: 57,90€.

Despigmentante, de Ducray. Aquesta cura pertanyent a la gamma Melascreen, especialment dissenyada per a unificar i protegir la pell del fotoenvelliment, actua sobre les taques localitzades, gràcies a una combinació d’actius despigmentants (àcid azelaic i àcid glicòlic) El seu preu: 29,85€.

Tanit Sérum Intensivo despigmentante, de Laboratorios Viñas. Gràcies a la conjugació de la Curcumina i Alba B2 Enzymatic Blocker, exerceix una doble acció despigmentant i antioxidant que ajuda a prevenir l’aparició de noves taques. Proporciona, a més, els beneficis de la Flor de Nopal, un exfoliant enzimàtic que activa el procés natural de renovació de la pell amb major potència i suavitat que els exfoliants químics. L’ús continuat d’aquest sèrum redueix les taques en un 45%, millora la lluminositat de la pell en el 77% de les dones i aclareix les taques en el 66% dels casos. El seu preu: 35,55€.

Anti-Pigment Dual Serum, d’Eucerin. Aquesta doble fórmula, amb Thiamidol (patentat amb àcid hialurònic concentrat de l’alt i baix pes molecular), actua sobre l’origen de la hiperpigmentació (fent descendir la producció de melanina). El seu preu: 39,90€/30ml.

Aceite Facial Iluminador, d’Armonía Cosmética Natural. Un còctel de tacte sec que aposta per la Vitamina C d’origen vegetal, per a combatre l’oxidació cel·lular de la pell i reduir les taques, en combinació amb la Vitamina E (i el seu poder antioxidant). El resultat és una pell més uniforme, elàstica i revitalitzada. El seu preu: 13,50€.

Photo Brightening Moisturizer spf30 Vitamin C Ester de Perricone MD. Amb una alta concentració de Vitamina C Easter i àcid alfa lipoico, aquest cosmètic millora la síntesi de col·lagen i elastina i evita l’aparició de taques. En el cas que ja siguin presents, actua sobre elles unificant el to de la pell i corregeix les imperfeccions. El seu preu: 75€.

Clairial Serum Corrector integral anti-manchas y luminosidad, de SVR. De textura superfina i hidratant, aquest producte prevé la reaparició de les taques, actuant fins i tot sobre les més difícils de tractar. Presenta una fragància floral i afustada. El seu preu: 37€/30ml

Per bellezactiva.com