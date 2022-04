Les claus per a conduir de nit amb major seguretat

Com reflecteix l’informe “Les principals xifres de la Sinistralitat Viària. Espanya 2019”, realitzat per la DGT, la taxa de letalitat dels sinistres vials a Espanya a la nit es va situar en 1,69 el 2019, mentre que la de la resta del dia va ser d’1,2.

La DGT recorda seguir aquestes recomanacions abans de posar-se al volant a la nit:

Periòdicament, hem de revisar que la il·luminació del cotxe funciona correctament i portar les òptiques i cristalls nets: veure bé i ser vist és fonamental.

Sempre hem de portar els retrovisors exteriors i interiors regulats correctament.

L’altura dels fars del cotxe ha d’estar sempre ben ajustada, tant per a tenir bona visibilitat com per a evitar molèsties a la resta de conductors.

És important fer bon ús de les llums d’encreuament, carretera i antiboira per a evitar enlluernaments a la resta de conductors.

Circular amb les llums d’encreuament enceses almenys una hora abans de la posta del sol.

Sempre s’ha d’adaptar la velocitat a les condicions d’il·luminació de la via i augmentar la distància de seguretat amb el vehicle precedent per a tenir major temps de reacció.

Si viatgem de nit és imprescindible haver descansat primer i no oblidar fer descansos d’uns 20 minuts cada 200 km o cada dues hores.

Per a evitar la somnolència és aconsellable hidratar-se bé (millor aigua que cafè o begudes energètiques), augmentar la freqüència de vigilància dels miralls, ventilar l’habitacle periòdicament o escoltar música que no desconcentri de la conducció.

Davant l’aparició de llagrimeig, fatiga ocular o picor d’ulls, fer una pausa i descansar abans de continuar conduint.

No podem oblidar portar sempre en el cotxe els triangles de senyalització de perill (o el senyal V-16) i les armilles reflectores.

És recomanable fer-se una revisió ocular almenys una vegada a l’any, ja que un bon estat visual garanteix menor risc en la carretera.

Per Motorpasion.com / Tot Sant Cugat