Les claus d’un bon raspallat, l’exercici diari que necessita el teu cabell per a lluir radiant

Si pensem en algú que llueixi una bona cabellera, sana i brillant és molt possible que ens l’imaginem raspallant-se el cabell. I és que el raspallat és imprescindible per a tenir un cabell que irradiï salut i bellesa. Per què?

T’expliquem per què és tan important raspallar-se bé el cabell i les claus per a obtenir els màxims resultats.

El raspallat

El primer benefici del raspallat, com assenyala Salón In Viso, és la seva capacitat per a activar la microcirculació del cuir cabellut de manera que li dona vigor i salut al cabell. A més, quan raspallem en una única direcció el pèl queda polit i molt brillant. Però no només això, sinó que ens serveix per a alliberar la cabellera dels embolics, de la resta de productes i partícules contaminants que es posen en la nostra cabellera.

I de la mà del raspallat també arriba el volum. El raspallat també ens pot servir per a identificar les necessitats del nostre cabell, si ens cau més del normal o tenim molta caspa, per a trobar la solució ideal.

Quan ens hem de raspallar el cabell?

És dolent raspallar-se molt el cabell? Perquè el mínim és 100 vegades així que ens hem de posar les piles. No obstant això, és fonamental saber com hem de fer-ho a cada moment, perquè no se’ns quedin pel camí els beneficis del raspallat.

Abans de posar-nos a la dutxa és important realitzar un bon raspallat de la cabellera, perquè així facilitarem el desenredat del cabell mullat, a part de millorar la distribució del greix. Però és que també servirà per a alliberar el nostre cabell de les impureses, els residus d’alguns productes que hàgim utilitzat abans i de les partícules de l’ambient que se’ns endinsen en el nostre cabell.

I durant la rentada? El crucial és fer-ho amb molta suavitat per a evitar que la fibra capil·lar es trenqui. També servirà per a distribuir el condicionador per tota la cabellera, facilitant l’eliminació dels nusos.

I abans de ficar-nos al llit, també és un bon moment, com hem vist en tantes pel·lícules. És una manera d’alliberar-ho de nou de les impureses i de la resta de productes de cura que hem pogut emprar i deixar el cabell llest per a l’endemà.

Quan estem raspallant el cabell és important que sigui d’una forma suau, sense causar estirades innecessàries. A més, sempre de baix a dalt, comencem per les puntes, després de mitjans a puntes per flocs i acabant per la part de l’arrel.

Quin raspall necessito?

Després de conèixer els beneficis del raspallat i saber com hem de fer-ho, ara arriba descobrir quin aliat és el millor per a nosaltres. Com sempre, és rellevant apostar per la qualitat perquè el raspall és una eina diària, fonamental per a la salut del teu cabell i a banda, et durarà molt. Millor que siguin de materials naturals (com la fusta) i que descartem els de plàstics i metàl·lics.

En l’elecció de la nostra pinta hem de tenir en compte el llarg del nostre cabell i el gruix: com més longitud tingui la nostra cabellera més ampla serà la superfície de la pinta, i les pues seran més amples si tenim major gruix de cabell. Aquest tipus de pinta és molt recomanat per al cabell que llueix ones i arrissat. A l’altre costat tenim les pintes amb les pues estretes que s’utilitzen en els cabells fins i més curts.

Quan toca triar el raspall, podem emprar un tipus manxa amb un coixinet i pues en forma de boleta amb efecte amortidor que protegeixen el cuir cabellut, la cutícula i la fibra. En el cas de ser un raspall de fusta, les pues han d’estar polides sobre una base suau de goma natural que no sigui plàstica. Així, a més de massejar el cabell, s’evitarà l’encrespament i les estirades que provoquen el trencament de la fibra.

Si distingim per pues, les cerres de senglar faciliten el desenredat, mentre que les de nilons són perfectes per a eliminar els nusos de les cabelleres en sec.

I, els últims raspalls en aterrar són els tèrmics, que són l’alternativa a les planxes per a aconseguir un pentinat llis o amb ones ideal i amb molt de volum. En aquest cas, tenen mànecs ergonòmics, i entre les pues surt l’aire facilitant el pentinat.

