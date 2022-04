Les claus de la cabellera de la nova Carrie, el gran reclam beauty de ‘And Just Like That’

Fa unes setmanes, l’estètica beauty de And just like that es va colar dins aquesta secció. Escrivint el post em vaig adonar, i més quan vaig repassar alguns capítols de la seqüela, que la cabellera de Carrie Bradshaw es mereix un article per si mateixa. I aquí està, repassem per què la cabellera rossa, amb volum, metxes, solta o bé recollida del personatge de Sarah Jessica Parker, s’ha convertit en el gran reclam beauty de la sèrie.

La màgia del seu ros

Les metxes sunchild

Les naturals metxes rosses que acostumen a sortir durant l’estiu en les cabelleres infantils són la inspiració de les metxes que llueix Carrie Bradshaw. Els experts les han batejat com sunchild, fent un joc de paraules entre ‘sol’+ ‘nen/a’, en una versió actualitzada de les metxes newchuck, les quals durant els noranta van arrasar. Ara aterren aquestes sunchild, omplint de lluminositat la cabellera, d’una forma relaxada i actualitzada. Les zones fosques inferiors permeten generar dimensió en la mirada, l’arrel roman gruixuda i ens allibera de l’obligació de seguir una estricta rutina de coloració.

La reivindicació de les Grey Blending

La nova Carrie, als seus 55 anys, és una dona que s’accepta tal com és i que es resisteix a la maquinària que culpabilitza a les dones pel simple fet d’envellir. I aquesta reivindicació també es visibilitza en la seva cabellera, en la qual també hi ha espai per als seus cabells blancs. En termes de tendències coloristes, parlem del grey blending, unes metxes molt clares que els experts recomanen en la transició progressiva i subtil del cabell tenyit al canós. I el resultat és perfecte i molt natural.

Els millors looks de Carrie

Cabellera XL, versió ondulada vs. extrallisa

Les ones al vent i naturals de la nova Carrie en la seva cabellera XL ens enamoren, perquè aconsegueixen que el seu cabell es mogui amb naturalitat i volum. Però en l’etern dilema d’arrissat vs. llis, també hi ha motius per a perdre el cap per la segona opció. En el primer capítol, la protagonista de And just like that llueix una cabellera molt llisa, que resulta molt afavoridora.

Amb complements radiants

Els primers segons del revival són suficients per a comprendre que l’amor pels complements de l’antiga Carrie continua igual de viu que sempre. Els barrets li permeten lluir una cabellera radiant, tant si és petit amb plomes, com el del primer capítol; com la gegantesca pamela que es col·loca mentre cuina. També hem detectat barrets d’ala ampla en tons grisos i d’aparença més informal, com el marró, el qual combina amb un mocador.

Les trosses de Carrie

Aquest recollit clàssic es consolida entre els looks de And just like that, en la seva versió baixa i alta, per a potenciar un look extremat, o l’elegància d’un vestit black and white. En el moment més transcendental de la sèrie, Carrie tria una trossa, la qual es veu eclipsada per un tocat, desprenent una gran elegància.

Les trenes trepitgen fort

En la versió més adulta de Carrie també veiem les trenes. Per a combinar amb un outfit d’estil boho, la trena apareix desfeta. No obstant això, si hem de destacar un look entre tots, és la trena amb flors en 3D, la qual acaba a la part superior amb un original tocat. Des del primer instant, salta a la vista la cura que requereix la seva elaboració, la qual demanda de productes fixadors, per a aconseguir aquest resultat tan espectacular.

