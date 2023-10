Les castanyes no escapen a la pujada de preus

Una bona remesa de castanyes (Istock.com)

Les parades de venda de castanyes es preparen per a aquesta nit de dimarts. I és que enguany han patit més de l’habitual. La calor que es va allargar fins a gairebé mitjan octubre els ha endarrerit les vendes i la sequera ha afectat la qualitat de les castanyes.

Amb tot, l’olor de castanyes ja impregna alguns dels carrers del país. La menjada tradicional de castanyes sol ser quan ve el fred, però aquest any no ha estat del tot així. Els ciutadans i les ciutadanes que n’han comprat asseguren que amb la calor no tenien ganes de menjar-ne.

El castanyer Jesús Feced diu que la cosa estava parada fins que no han arribat les temperatures baixes. “Ara que ja ha arribat el fred la cosa està més animada”.

A les parades s’hi apropa tota mena de gent, també turistes dels 5 continents. Aquest any, la sequera ha afectat la producció de castanyes, i alguns opten per comprar-les a zones amb més precipitacions.

Feced confirma que les que venen són de Galícia. Mentre que el castanyer Jordi Pujades lamenta que els preus siguin cada vegada més alts. “Cada any és més cara, els proveïdors t’avisen per anticipat que hi ha poca castanya”.

Tot i això, res atura la tradició de la Castanyada. Els castanyers asseguren que cada any venen, i molt, i que preveuen prendre els carrers fins ben entrat el desembre.