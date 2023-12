Les candidatures de Demòcrates afronten un nou dia de campanya a les diferents parròquies

Els candidats de DA + ACCIÓ + SDP + Independents a Escaldes (Demòcrates)

No hi ha dia sense fer campanya per a cap de les llistes que concorren a les eleccions comunals del pròxim diumenge, 17 de febrer. Les forces Demòcrates i “aliats” han desplegat, una jornada més, els seus programes electorals arreu de les parròquies del Principat: Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp, Ordino i Canillo en són uns exemples.

DA + SDP + Independents crearà una conselleria d’Igualtat i Inclusió a Andorra la Vella

La candidatura de Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella comptarà amb una conselleria d’Igualtat i Inclusió, si repeteix quatre anys més al capdavant del Comú. Aquesta conselleria vetllarà per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per la inclusió de les persones amb discapacitats cognitives, i per a acompanyar-los en la seva introducció al món laboral.

El número 8 de la llista, Marc Latorre, ha defensat que aquesta nova conselleria treballarà “per a una accessibilitat universal” i “per a fer d’Andorra la Vella una parròquia encara més accessible i inclusiva“. Només començar el mandat, es farà un estudi per a definir les necessitats actuals “i cap a on hem d’anar” en matèria d’urbanisme, accessibilitat o organització d’esdeveniments, ha explicat Latorre, tant pensant en les persones amb discapacitat com en aquelles que ho necessitin en moments puntuals de la seva vida.

Una altra de les propostes detallades per Latorre, que ha fet aquestes manifestacions al parc inclusiu davant l’Escola de Meritxell, és l’ampliació dels actuals despatxos d’Afers Socials del Comú, perquè “la gent que vagi a fer els seus tràmits puguin gaudir d’una zona més àmplia, més lluminosa i accessible“, i també pensant en els treballadors, “perquè se sentin més a gust“. Finalment Latorre, acompanyat de les candidates Letícia Teixieira i Noelia Lucena, ha anunciat que s’habilitaran més parcs plenament inclusius a la parròquia.





DA + ACCIÓ + SDP + Independents reubicarà l’Oficina de Turisme d’Escaldes per a oferir un millor servei

Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents vol millorar l’actual servei que se li dona al turista que visita la parròquia, si són la llista més votada el proper 17 de desembre. Per aquest motiu, i tenint en compte que la caseta on ara s’ubica l’Oficina de Turisme “ha quedat petita“, “modificarem l’emplaçament per a oferir un millor servei“, ha explicat aquest dilluns la número 9 de la llista, Elisabet Zoppetti. Concretament, en un espai més ampli, còmode i accessible, perquè “ara només hi caben una o dues persones”, ha manifestat.

En qualsevol cas, el que la candidatura té clar és que l’Oficina de Turisme “és un actiu important i no s’ha de moure de la part alta“. S’estudiarà, per tant, un espai proper, ha garantit, perquè permeti seguir dinamitzant la zona.





Encamp: UP + DA + Independents farà nous circuits de muntanya i convertirà el Cercle de Pessons en parc natural

Units per al Progrés d’Encamp + Demòcrates + Independents seguirà impulsant iniciatives turístiques i comercials perquè Encamp sigui una parròquia turística “els 365 dies de l’any”, ha defensat el número 4 de la llista i actual conseller de Turisme, Nino Marot. La voluntat de la candidatura, si es manté quatre anys més al Comú, és donar continuïtat a les accions desplegades el darrer mandat com la creació de la nova marca turística, la renovació de la web, els nous productes per al turisme familiar i els circuits de BTT per a “anar posicionant Encamp i el Pas de la Casa en el món del ciclisme”.

Entre els projectes a futur, Marot ha destacat la “senyalització dels cims de muntanya, la creació de nous circuits de muntanya i convertir el Cercle de Pessons en Parc Natural”, aquesta darrera és una iniciativa que ja està molt avançada i que es vol desplegar només començar el 2024.

Marot ha exposat que, sobretot, el reforç per a desestacionalitzar s’ha de fer durant els mesos de tardor, ja que “hem aconseguit que hi hagi activitats tots els caps de setmana de la primavera”. Així mateix, també ha defensat la necessitat de fomentar i diversificar el turisme cultural i associatiu amb esdeveniments de gran format, com s’ha fet amb l’Enfira’t. També es vol seguir “acompanyant els comerços i negocis amb píndoles formatives i assessorament tecnològic: cal donar-los el suport que necessitin”.

Finalment, es donarà continuïtat a la Ruta dels orris, promovent el seu embelliment i importància, tant cultural com mediambiental.





Consell de Savis a Ordino per a fomentar la participació i la implicació de la gent gran de la parròquia

“La candidatura d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + SDP + Independents volem posar les persones al centre de les nostres polítiques, perquè significa invertir en el seu benestar”. Són paraules de la candidata a cònsol, Maria del Mar Coma, en l’acte de campanya d’aquest dilluns, en què ha garantit que si es mantenen al Comú els quatre anys vinents, “seguirem invertint en benestar social i en serveis per als ciutadans de la parròquia, i de totes les edats”. Per exemple, inversió per a mantenir la qualitat de serveis com la llar d’infants, la ludoescola (ambdues subvencionades al 60%), l’espai La Capsa, el Punt Jove o la Casa Pairal, “oferint als seus usuaris les activitats i serveis que més els agraden”. I, per a conèixer aquests gustos, es tirarà endavant un Consell de Savis, ha anunciat Coma, per a “fer participar la gent gran de la vida política de la parròquia, perquè ens donin la seva experiència i aportin les seves vivències”, ha manifestat.

D’altres projectes que porta la candidatura són l’ampliació, a d’altres franges d’edat, dels horts socials i la dinamització del Punt Jove, comptant també amb la figura de l’educador de carrer.





DA + Independents ampliarà els serveis residencials per a la gent gran a Canillo

Que les persones grans tinguin tots els serveis i suport que necessiten sense marxar de la parròquia, de manera que es puguin quedar a viure-hi el màxim temps possible. Aquest és l’objectiu prioritari per al col·lectiu de la gent gran, de la candidatura de Demòcrates + Independents de Canillo, tal com ha manifestat la número 3 de la llista Sílvia Mandicó, en l’acte de campanya d’aquest dilluns. “Volem oferir-los tots els serveis residencials que necessitin. Tenim la sort que aquí ens coneixem tots molt bé i podem saber les seves necessitats reals per a fer-los una atenció més personalitzada“, ha manifestat.

Mandicó ha fet aquestes declaracions a l’espai Com a Casa, servei impulsat per l’anterior Comú i “un bon exemple d’iniciativa que cal seguir desenvolupant“, amb la voluntat que la gent gran es pugui quedar a casa seva i, si no, “en un centre de dia on se sentin com a casa, tal com diu el nom del servei”. Dins d’aquest, una opció que s’està estudiant és ampliar els seus horaris d’obertura.

Pel que fa a la possibilitat d’anar més enllà i ubicar a Canillo un centre residencial, Mandicó ha defensat que està sobre la taula, però que abans s’ha de fer “una reflexió global, de país“. En qualsevol cas, ha defensat, “els nostres padrins tenen molt clar que ells volen estar a casa el màxim de temps possible, i quan l’atenció que necessiten no els hi pot proporcionar la família, és quan hem d’entrar nosaltres a fer el relleu“.

D’altra banda, Mandicó també ha explicat la voluntat de fer participar més a la gent gran en el dia a dia de la parròquia, per exemple a través de trobades intergeneracionals.