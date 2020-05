Les Cambres de Comerç de l’AICO demanen rebaixes fiscals i accés al crèdit per a les empreses

L’Associació Iberoamericana de Cambres de Comerç, Indústria i Serveis (AICO), s’ha reunit de forma virtual amb tots els seus membres, amb l’objectiu d’analitzar la situació actual i les mesures que s’han de prendre per recolzar el sector empresarial i productiu en el context de la situació de crisi provocada per la pandèmia del CÒVID-19. La Cambra de Comerç d’Andorra ha participat en aquesta reunió juntament amb una vintena més de Cambres que representen el conjunt del territori Iberoamericà.

Com a resultat d’aquesta trobada internacional, convocada per reflexionar sobre possibles solucions per dinamitzar el teixit empresarial dels respectius països, s’ha emès una Declaració conjunta secundada per tots els presidents que hi van participar , concretament el d’Andorra, Espanya, Portugal, Colòmbia, Brasil, Perú, Uruguai, Argentina, Nicaragua, Xile, Panamà, Hondures, Mèxic i Bolívia, entre altres.

La declaració de l’AICO incorpora 8 punts:

1. La protecció de la salut de les persones de la comunitat iberoamericana, així com del teixit empresarial és una prioritat. AICO insta els governs dels països iberoamericans a impulsar la reactivació econòmica sota la premissa de protegir l’ocupació i assegurar l’estabilitat de milions de persones d’arreu del món.

2. Accés al crèdit, així com rebaixes fiscals i subsidis a l’ocupació són mesures crucials per atendre els empresaris de la regió. L’accés a crèdits amb tipus d’interès favorables i garanties superiors al 80%, l’ampliació dels terminis tributaris i el suport temporal de pagament de nòmines són també prioritaris per assegurar la supervivència empresarial, especialment de les PIMES. No obstant això, no s’ha de deixar de banda a les grans empreses, ja que són generadores d’un gran nombre de llocs de treball i dinamitzadores de l’economia.

3. L’accés a recursos oficials i d’organismes internacionals com el Banc Interamericà de Desenvolupament, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, són indispensables per evitar la insolvència de les empreses dels nostres països. La creació de fons d’ajuda, alleugerir deutes per als països més pobres, així com, una flexibilització de les polítiques monetàries reajustades a la conjuntura actual, són transcendentals per a frenar els efectes del CÒVID-19.

4. La pandèmia del coronavirus provocarà un creixement negatiu en la majoria dels països de la regió per al 2020 (entre un -2% i 8% segons projeccions de l’FMI). Per això, és prioritari elevar el percentatge de recursos assignats per conservar les MIPYMES, ja que són la columna vertebral de l’economia i generen més del 20% del PIB a Llatinoamèrica.

5. L’ús de la tecnologia i la immersió en el món digital són factors transcendentals per a la recuperació de la productivitat local. Les Cambres de Santiago de Xile i d’Argentina són referents en la implementació de plataformes que permeten apropar els empresaris als seus consumidors a través del comerç digital, augmentant així, les seves vendes entre el 20% i el 40%.

6. L’aparellament de l’oferta i la demanda és cabdal per orientar les cadenes de producció cap a la demanda de l’emergència. La Cambra d’Espanya i les seves cambres afiliades en col·laboració amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, han desenvolupat una plataforma en línia amb el nom de Todos Protegidos, a través de la qual s’impulsa l’aprovisionament de materials de protecció personal (guants, mascaretes, entre d’altres) i es dinamitza el conjunt productiu del país.

7. Seguir promovent la formalització empresarial és una prioritat per a la Xarxa Cameral. Només a través de la formalització, les empreses podran ser beneficiàries de les mesures preses pels governs (accés a crèdits i subsidis a l’ocupació) i es disminueix el risc d’una crisi social en els països de la regió.

8. L’AICO expressa el seu compromís amb la defensa de l’empresariat, així com amb l’enfortiment dels llaços de cooperació entre les cambres de comerç i l’articulació amb els governs, per tal de promoure acords i crear nous ponts per a l’intercanvi de bones pràctiques i serveis, per a la reactivació intel·ligent en un entorn segur.