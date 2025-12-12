Les cambres d’Andorra i Madrid celebren una trobada estratègica per a impulsar el futur del comerç

Una delegació andorrana de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) encapçalada pel seu president, Josep Maria Mas, i la seva directora, Sol Rossell, juntament amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descàrrega, han participat a Madrid durant dos dies a una jornada de treball organitzada per la Cambra de Comerç de Madrid amb l’objectiu d’intercanviar experiències innovadores dins del sector comercial i enfortir la cooperació institucional entre les dues entitats.
Des d’ahir dijous i fins avui divendres ambdues entitats aborden diferents aspectes per a impulsar el comerç. Ahir, el president de la Cambra de Comerç de Madrid, Ángel Asensio, va ser l’encarregat de donar la benvinguda a la trobada i després, el president de la Cambra, Josep Maria Mas, va destacar la importància del sector comercial andorrà dins l’economia del país i va posar en valor la necessitat de reforçar la col·laboració publicoprivada per a millorar la competitivitat del sector.
La jornada d’ahir es va centrar en l’anàlisi de les polítiques locals i autonòmiques orientades a potenciar la competitivitat i la modernització del comerç. Els participants van assistir a ponències sobre turisme, dinamització comercial, digitalització i suport a l’emprenedoria, que han ofert una visió àmplia de les iniciatives que Madrid està impulsant.
A la tarda, les delegacions van realitzar diferents visites tècniques a diversos espais emblemàtics de la ciutat —com el Mercat de San Antón, WOW Concept, Galería Canalejas, entre d’altres— on van poder conèixer models que combinen tradició, renovació arquitectònica, experiències de compra i noves tendències de consum, a més d’identificar estratègies d’èxit utilitzades per a atraure turistes, com l’oferta gastronòmica i la promoció cultural.
Avui divendres, el programa continua amb un enfocament centrat en la gestió d’àrees comercials estratègiques. Les delegacions visiten el barri de Salamanca i la zona de Salesas per a conèixer de primera mà projectes de dinamització, col·laboració publicoprivada i experiències prèmium que estan transformant aquests entorns en pols d’atracció comercial i turística.
Amb aquesta iniciativa, la Cambra de Comerç, Indústria i serveis d’Andorra referma la seva aposta per enfortir la cooperació institucional, la innovació i el creixement sostenible del comerç, consolidant el seu paper com a impulsor en la dinamització empresarial.