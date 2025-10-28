Les cales de Betlem, un paradís al nord de Mallorca

Al nord-est de Mallorca, a la badia d’Alcúdia i dins el terme municipal d’Artà, s’hi troba Betlem, una petita urbanització tranquil·la que amaga algunes de les cales més verges de l’illa. Les cales de Betlem no són les típiques platges de sorra blanca i gran extensió. Aquí, la costa és rocosa i esquinçada, amb petites caletes de pedres i còdols, moltes d’elles envoltades per pins i vegetació baixa mediterrània. L’aigua, neta i transparent, convida al bany i al busseig. Algunes cales tenen petites entrades de sorra o còdols, mentre que d’altres són simplement formacions rocoses on és possible estirar-se o entrar directament a la mar.
Tot i que no hi ha una llista oficial, es poden identificar al voltant de 5 a 7 cales accessibles a peu des de Betlem. Aquestes no tenen nom oficial en molts casos, però algunes de les més conegudes són:
- Cala de s’Estret: Una cala estreta i tranquil·la, perfecta per a escapar del bullici.
- Cala Mata: Una petita entrada entre roques, molt íntima.
- Na Clara: Potser la més coneguda de la zona, amb aigües turqueses i vistes espectaculars.
- Cala Fonda: Una cala verda i salvatge, que requereix una petita caminada, però recompensa amb la seva bellesa.
- Cala d’es Camps: A prop de la urbanització, amb accés més fàcil.
Per a arribar a Betlem, cal conduir fins a la localitat de Colònia de Sant Pere i des d’allà seguir la carretera fins a la urbanització. Un cop a Betlem, l’accés a les cales es fa a peu, sovint seguint camins de terra o petits corriols al llarg de la costa. L’entrada al Parc Natural de la Península de Llevant també està a prop, i algunes rutes de senderisme condueixen a cales més remotes com s’Arenalet dels Verger o Cala Matzoc.
Cal tenir en compte que no hi ha serveis a les cales: ni bars, ni lloguer de gandules, ni socorristes. Això reforça el seu encant salvatge, però també exigeix portar tot el necessari: aigua, menjar, protecció solar i calçat adequat per a caminar entre roques.
Betlem rep el seu nom del monestir de Betlem, fundat al segle XIX per ermitans. Encara avui, el santuari de Betlem, situat als afores, és un lloc de visita obligada per la seva història, tranquil·litat i vistes sobre la badia.
La zona forma part d’una regió protegida, amb una biodiversitat molt rica. És habitual veure aus marines, cabres salvatges i, amb sort, dofins a l’horitzó.