Les bones dades fan que el Govern flexibilitzi les mesures per a aturar la Covid

Una dona amb mascareta (Pexels)

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat d’Andorra és de 47.850 persones (+11) i es registren un total de 47.673 altes (+23). El total de defuncions fins a la data es manté en 159 (+0).

El nombre de casos actius se situa en 18 (-12). No hi ha cap persona ingressada a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (+0), ni a l’UCI (+0). Pel que fa als casos actius (18), no hi havia un registre tan baix des de meitats del mes de juliol de 2021 (22).





Govern flexibilitza les mesures per a prevenir els contagis de la COVID-19:

– S’elimina per als usuaris l’ús de mascareta per a l’assistència a centres sanitaris en general. Els sanitaris sí que la duran.

– Es permeten visites simultànies. Ja no hi haurà restricció, tret de les habituals de cada centre.

– S’eliminen els cribratges periòdics, tant del personal com dels usuaris.





Les vacunes

Pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 161.232 vaccins per a fer front al coronavirus SARS-CoV-2 (58.188 primeres dosis, 57.563 segones, 43.093 terceres i 2.388 quartes dosis).

Per a demanar hora de vacunació, s’ha de concertar cita a través del telèfon 821955 i no es necessària cap prescripció mèdica. Cal recordar que des de fa uns mesos, per a les vacunes de record –és a dir les terceres i quartes dosis– s’administren els vaccins bivalents, fabricats a partir de la soca inicial i de les variant Òmicron que han circulat posteriorment amb més freqüència.