Les bèsties barcelonines, en 3D i des del mòbil

Combinar la llarga i exitosa tradició del joc de cromos amb l’atractiu de la tecnologia virtual per tal d’apropar la cultura popular als nois i noies. Aquesta és la clau de Digibestial, la primera aplicació de realitat augmentada de bestiari festiu, que acaba de presentar l’Agrupació del Bestiari Festiu. La nova app permet veure en tres dimensions dracs, víbries, àligues, cucaferes i altres bèsties, i també aporta molta informació sobre les figures, fotografies i vídeos i una petita descripció. La iniciativa forma part del projecte de digitalització en 3D de les figures de bestiari, que vol contribuir a la conservació i recuperació del patrimoni material i facilitar-hi l’accés.

Digibestial parteix del tradicional joc de cromos, o a les cartes de rol, on estan representades les diferents bèsties. Hi figura una descripció de la bèstia i també una informació complementària sobre les seves habilitats (energia, agilitat, resistència) i les seves característiques (els quatre elements naturals), que es poden fer servir com a joc. Els cromos ara són arxius digitals autoimprimibles, que es poden descarregar al web de l’Agrupació (més endavant també estaran disponibles en paper).

L’aplicació s’ha presentat coincidint amb la Mostra de dracs i bèsties festives barcelonines que ha acollit el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, en el marc de les festes de La Mercè. De fet, moltes de les figures exposades (dracs i dragolins, víbries, porcs i truges, gàrgoles, follets, gats mesquers…) són les que s’hi podran trobar ara a l’aplicació. Arnau Cristóbal, responsable tècnic del projecte, explica que “en aquest primer llançament s’han inclòs 30 figures del bestiari barceloní, però tenim escanejades un centenar, i la intenció és arribar a les dues mil bèsties que formen part de l’Agrupació de Bestiari”.

Apropar la cultura popular als més joves

Mercè Ayora, vicepresidenta de l’Agrupació, explica que aquesta iniciativa busca, a través del joc, apropar la canalla a la cultura popular. Per això, “volem distribuir-la als centres educatius, perquè els nens i nenes puguin treballar el món del bestiari a les escoles, i també l’hem presentat als hospitals, perquè la canalla que estigui ingressada i no pugui acostar-se a l’exposició del Born o participar en les festes en pugui gaudir”.

L’aplicació, gratuïta, s’estrena per a la versió Android i pròximament ho estarà també per a versió iPhone.

Ens de Comunicació