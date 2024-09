Les beques Fulbright permeten que dos andorrans cursin estudis universitaris als EUA aquest nou curs

Els membres presents a la reunió anual del Comitè Bilateral Fulbright. Foto: Consolat General dels EUA a Barcelona

El Consolat General dels Estats Units a Barcelona ha acollit aquest divendres la reunió anual del Comitè Bilateral Fulbright, amb la participació, com a copresidents, per part andorrana de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Ensenyament Superior, Ladislau Baró; i, per part estatunidenca, de la cònsol general dels Estats Units a Barcelona, Lia Miller.

Durant la trobada s’han tractat els temes relatius al Protocol d’entesa entre Andorra i els Estats Units sobre el programa d’intercanvi d’estudiants entre els dos estats. Aquest protocol, signat el 2000, ha permès que dinou d’estudiants d’Andorra hagin pogut seguir estudis de màster o doctorat en universitats americanes, gaudint de les beques que el Govern d’Andorra atorga, que cobreixen matrícula, estada i la resta de costos associats. Actualment, dos estudiants estan cursant estudis gràcies al programa Fulbright.

També s’ha repassat l’actualitat del programa Study of the United States Summer Institute (SUSI), adreçat a professors i tècnics del ministeri encarregat de l’educació per a la realització d’un programa intensiu de formació al país nord-americà, del qual un docent n’ha estat partícip aquest passat estiu.

Altres accions lligades al Protocol d’entesa són, per exemple, la integració d’assistents de conversa anglesa als equips docents de les escoles andorranes de 2a ensenyança, batxillerat i formació professional, donant classes d’anglès i cultura americana. Un centenar estudiants i joves nord-americans han pogut optar a aquestes estades on, a més de fer conèixer la cultura americana entre els estudiants del Principat, han pogut conèixer de primera mà la cultura i tradicions andorranes per a compartir-ho amb els seus companys a la tornada als Estats Units. De fet, aquest curs escolar cinc joves nord-americans participaran en aquest programa.

Durant la trobada les dues parts han posat de manifest l’excel·lent estat de les relacions entre Andorra i els Estats Units i s’han analitzat altres possibles línies de col·laboració entre els dos països.