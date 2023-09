Les begudes que acompanyaran els formatges a la Fira de Sant Ermengol

Formatges artesans en una de les fires de Sant Ermengol de la Seu (Aj. la Seu)

La 29a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, emmarcada dins la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, enguany tornarà a comptar amb diferents begudes que acompanyaran i maridaran amb els diferents formatges presents en aquest certamen. Concretament els visitants a la fira hi trobaran Aigua Pineo, Vi de Talarn, Cervesa C13 i, com a novetat d’aquest any, també es podrà degustar el Vermut Murcarols. Totes aquestes begudes tenen com a comú denominador que són elaborades al Pirineu.

Així, l’Aigua Pineo, una aigua mineral natural que brolla d’una deu subterrània a l’Alt Urgell, a prop de la Seu d’Urgell, va ser escollida la millor aigua del món, juntament amb 50 altres aigües prèmium d’arreu del món. Pineo va guanyar l’or en la categoria més top ‘aigües de baix contingut mineral’ (per sota de 250 mg) sense gas carbònic afegit.

Per segon any consecutiu, la Fira de formatges Artesans del Pirineu comptarà amb un estand de la Fira del Vi del Pirineu de Talarn amb vins dels cellers que participen anualment en aquest certamen vinícola que té lloc cada mes de juny en aquesta població de la comarca del Pallars Jussà.

Cal recordar que des de fa dos anys, la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell la i Fira del Vi del Pirineu de Talarn tenen presència creuada en ambdós esdeveniments.

Un altre clàssic pel que fa begudes presents a la fira és la cervesa C13. Es tracta d’una micro-cerveseria ubicada a la Pobla de Segur (Pallars Jussà) amb més producció del Pirineu i amb un posicionament notable com a producte de proximitat.





Novetat: Vermouth Murcarols

La 29a Fira de Formatges Artesans del Pirineu presenta en l’àmbit de les begudes una novetat: el Vermut Murcarols. Considerada com una de les millors begudes aperitives del món, s’elabora des de 1926 a la Pobla de Lillet (Berguedà). Aquest vermut està creat amb vi blanc d’alta qualitat i una combinació única d’entre 70 i 80 herbes aromàtiques.