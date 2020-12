Les bandes de música toquen en streaming

Mantenir actives les bandes a falta d’actuacions per les restriccions derivades de la pandèmia. És l’objectiu de ‘Músiques al territori’, un projecte de la Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM) que consisteix en realitzar gravacions, a porta tancada, que després es posaran a disposició de tothom de forma gratuïta en streaming. L’Espiga d’Or de Deltebre se suma a aquesta iniciativa, que ja s’ha dut a terme amb èxit ja en bandes com Verge dels Prats de l’Aldea, la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes.

“Aquest concert és una manera d’acabar amb bon sabor de boca un any que per a la Societat Musical ha suposat la commemoració del 40 aniversari de la seva creació, però que no hem pogut celebrar per la pandèmia”, explica Margarita del Barrio, presidenta de la Societat Musical Espiga d’Or.

L’entitat buscava una manera d’acomiadar aquest 2020 amb un acte que, seguint la normativa per a la prevenció de la Covid-19, pogués celebrar també l’efemèride del seu naixement. Va ser quan va conèixer el projecte Músiques al Territori. Impulsat per la FCSM i amb el suport de la conselleria de Cultura, té l’objectiu d’activar les manifestacions musicals de les seves bandes federades. Així, la FCSM posa els mitjans tècnics per a l’enregistrament d’un concert que reculli una part de músiques del nostre país, cançons vinculades als indrets de la banda, amb d’altres peces que cada director desitgi introduir. Les gravacions són tancades al públic, es respecta i protegeix el “grup de convivència” que estableix el Pla de represa de les arts escèniques i musicals i el propi Protocol de la FCSM.

Els músics de la Societat Musical l’Espiga d’Or i del cor de l’escola homònima vinculada a la banda han enregistrat un concert, dirigit per Joan Biosca, que ha recorregut diferents estils, des de la banda sonora de Cinema Paradiso, com a homenatge al compositor Ennio Morricone, fins a cançons populars com Lo Carrilet de la Cava; l’arranjament per a banda de la sardana La Santa Espina, o composicions contemporànies com la banda sonora de La la Land. Amb alguna picada d’ullet a les festes nadalenques a través de la versió en català de All I Want for Christmas Is You.

Des de la FCSM i la Societat Musical l’Espiga d’Or es reconeix l’aposta de l’Ajuntament de Deltebre per a l’enfortiment de la societat musical i la seva escola vinculada, així com el suport dedicat a l’enregistrament del passat dissabte 5 de desembre.

El concert ben aviat estarà disponible als canals de la Federació Catalana de Societats Musicals, així com als de la Societat Musical l’Espiga d’Or. A més, farà entrega d’una còpia digitalitzada a la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya per incorporar el projecte als arxius de la Conselleria de Cultura.

Ens de Comunicació