Les baixades de rais són més a prop d’esdevenir Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

La UNESCO ha acceptat la candidatura perquè les baixades de rais es converteixin en Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Les associacions de raiers d’Europa, entre les quals hi ha les de Coll de Nargó i la Pobla de Segur, han presentat conjuntament la proposta, tal com es va anunciar el passat mes d’agost.



Un dels elements que valorarà l’organització a l’hora de validar definitivament la iniciativa és el seu suport popular. És per això que les entitats promotores han demanat a la població que gravi vídeos explicant per què cal que la UNESCO reconegui aquesta tradició. Les gravacions es poden fer arribar al correu electrònic raiersdenargounesco@gmail.com.

Si la UNESCO aprova la candidatura, les baixades de rais es convertirien en la quarta festa de Catalunya que serà Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, juntament amb la Patum, els Castells i les Festes del foc del Pirineu.

Tradició

La declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat és important perquè no es perdi aquesta tradició de transport fluvial dels troncs de fusta. L’ofici havia estat una activitat econòmica cabdal per a poblacions dels Pirineus com Coll de Nargó i la Pobla de Segur. Va perdurar fins al primer terç del segle XX, quan el transport per carretera es va anar imposant. Ja a la meitat del segle, la construcció dels pantans feia quasi impossible continuar amb la navegació fluvial i va suposar la fi definitiva de l’ofici.

Les primeres baixades se solien fer entre els mesos de febrer i març, tot aprofitant que el riu baixava amb més força pel desgel, i podien allargar-se fins al juny. La majoria dels qui s’hi dedicaven també feien de picadors i per tant s’encarregaven, abans de l’època del transport, d’anar al bosc a tallar els troncs de fusta.