‘Les aventures de Tom Sawyer’ arriben a Escaldes-Engordany el 6 de maig

Cartell de l’obra de teatre “Les aventures de Tom Sawyer” que es farà a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany junt amb l’Ambaixada de França a Andorra acosten, amb el suport de la Representació del Copríncep francès, el musical d’èxit ‘Les aventures de Tom Sawyer’, que tindrà lloc el pròxim dissabte 6 de maig, a les 19 hores, a la Sala Prat del Roure. Es tracta d’una divertida comèdia musical al voltant d’aquest cèlebre personatge.

El públic familiar podrà endinsar-se durant una estona en les increïbles i esbojarrades històries de Tom Sawyer, un jove adolescent despreocupat que somia amb la llibertat i l’aventura. Un jove orfe de pares que als ulls dels altres és vist com una mala influència per als joves de la seva edat. Tot i els esforços de la tieta de Tom Sawyer per a donar-li una bona educació i per a criar-lo de la millor manera possible, l’etiqueta que li pengen els veïns del poble on viu pesa més que una altra cosa.

Arriba un dia que Tom Sawyer decideix abandonar la casa de la seva tieta i, llavors, coneix a Huckleberry Finn, un jove marginal que navega pel Mississipí a bord de la seva bassa. Una nit, mentre Tom i Huckleberry són en un cementiri, presencien un assassinat i partir d’aquí entren en un entramat complicat que farà que el públic present, de manera inconscient, reflexioni i es posi a la pell del protagonista de la història.

Les entrades per a assistir al musical de ‘Les aventures de Tom Sawyer’ ja estan a la venda.