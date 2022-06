Títol: Les aventures de la família Mellops

Escriptor/a: UNGERER, Tomi

Editorial: Viena

Col·lecció: El Jardí Secret

Pàgines: 176

Edat: a partir de 9 anys

Fer una crítica d’un autor com Tomi Ungerer (Estrasburg, 1931 – Cork, 2019), tot un referent de la literatura infantil i juvenil internacional, és difícil pel respecte degut a la seva figura. Malgrat tot, però, en aquest cas tenim la sort que l’editorial Viena ens ha posat a les mans el primer text que va escriure i il·lustrar, Els Mellops van en avió, l’any 1957. Després publicaria obres que han esdevingut de referència com Crictor, L’ogre de Zeralda o els famosíssims Els tres bandits.

En aquest llibre Viena recull en un sol volum cinc de les històries d’una de les famílies més famoses de la LIJ: la família Mellops. Publicades en el seu origen independentment unes històries de les altres, i amb unes senzilles il·lustracions a ploma, Ungerer ens mostra les aventures d’aquesta família de porcs que, humanitzats, construeixen un avió, van a la recerca d’un tresor, troben petroli i s’enriqueixen i s’empobreixen a la velocitat de la llum, fan espeleologia i capturen uns contrabandistes o celebren el Nadal. Tot plegat, cinc aventures que destil·len ironia, que fan el foteta del món adult, a imatge i semblança d’altres personatges contemporanis com la Pippi o el petit Nicolas. I és que Ungerer va ser capaç de trencar barreres i observar els infants com a persones amb criteri, i els va regalar uns texts on no necessàriament se segueix la lògica del realisme imperant en els adults. Ungerer no busca l’academicisme i el respecte per les lleis de Newton, sinó que ofereix als infants la possibilitat d’imaginar, de somniar i, al mateix temps, de posar davant d’un mirall el món adult, on els mediadors no necessàriament queden ben parats.

Aquest text, imprescindible en totes les biblioteques dels especialistes i mediadors de LIJ, també ha d’estar present a les biblioteques per demostrar que la fantasia pot estar representada per una família de porcs molt ben avinguda i que l’aventura s’acaba quan la mare prepara un berenar amb pastís de nata inclòs. Per cert, al Museu de Tomi Ungerer, a Estrasburg, hi ha la planta –1 amb les obres per a adults de l’autor. Si us plau, que algú les publiqui!, ens descobriran la faceta amagada d’Ungerer.

Joan Portell / Clijcat / Faristol