Les associacions reiteren la manca de recursos en salut mental i reclamen al Govern solucions efectives

Les associacions de familiars per la salut mental i per la defensa del jovent en risc denuncien situacions límit i reclamen al Govern un treball més coordinat i eficient. Manca de recursos, atenció assistencial i suport econòmic. “Uns problemes que s’arrosseguen sense resposta per part de l’administració”.

Les associacions, doncs, diuen prou. “Prou a la inacció del Govern i dels professionals de la salut per a donar resposta a l’augment i agreujament dels problemes de salut mental i addiccions”.

Tenen sobre la taula una llarga llista de reivindicacions i, per això, reclamen un cop més que se’ls escolti i s’organitzin de forma eficient les taules de treball amb l’executiu.

Així ho ha destacat la presidenta de l’Associació per la defensa del jovent en risc d’Andorra, Sandra Cano, que ha explicat que aquestes trobades es convoquen perquè les entitats insisteixen. Consideren que és fonamental que ministeris com el d’educació hi siguin i, en aquest sentit, demanen que l’administració treballi de forma molt més coordinada i tingui més en compte les associacions i les seves propostes.

Estan a favor del Pla de salut mental i addiccions i consideren que és un projecte complet i molt ambiciós, però reclamen lideratge i efectivitat. Sí que troben a faltar la creació d’un centre on els joves amb problemes de salut mental puguin rebre acompanyament per a evitar, així, marxar lluny de casa. Pensen que el CREI és un recurs necessari, però per casos molt concrets i, per aquest motiu, reiteren que és clau poder comptar amb altres serveis que ara mateix no es contemplen.

Pel que fa a l’hospital, concretament a la quarta planta, opinen que no es dona l’atenció personalitzada necessària i afirma que “estan desbordats i tenen tanta feina que no et poden atendre”.

Les associacions tenen constància que aquesta manca de tracte també es dona a altres centres com la Gavernera i a la presó. La presidenta de l’Associació de familiars per la salut mental a Andorra, Rosa Lluís, ressalta que el servei que es dona a la Comella “és denigrant” i, com a mostra, explica que “és molt trist com hi estan les dones” i sobretot totes aquelles persones que tenen problemes de salut mental, ja que “no se’ls cura, sinó que se’ls dona una pastilla perquè dormin”.