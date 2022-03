Les associacions feministes reclamen mesures més efectives i reals per assolir la igualtat

Les associacions feministes demanen una revisió acurada de la llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones. En el Dia de la dona recalquen que el text presenta mancances importants. La despenalització de l’avortament continua sent una de les principals reivindicacions, així com potenciar la conciliació laboral i familiar.

Consideren el text “un principi”, però creuen que no serà suficient “per ser diverses i lliures”. En aquest sentit, reclamen que es continuïn revisant mesures i accions reals, ha dit la presidenta de l’Associació de Dones, Mònica Codina.

A més, recalquen que cal establir que els plans d’igualtat siguin obligatoris a les empreses, que s’impulsi i es doti de recursos suficients l’Institut Andorrà de les Dones, que es programin els objectius de la llei i es despenalitzi l’avortament per garantir els drets sexuals i reproductius de les dones. “Mentre la dona no tingui accés a decidir sobre la seva maternitat, no se’ns respectaran”, ha manifestat la presidenta d’Acció Feminista, Antònia Escoda.

També volen mesures de corresponsabilitat pel que fa a la conciliació laboral, com igualar les baixes per maternitat i paternitat. Diuen prou a la precarietat laboral i la temporalitat, i reclamen posar fi al sostre de vidre i a la bretxa salarial.

Durant la lectura dels manifestos aquest dimarts a la plaça Lídia Armengol, l’Associació de Dones d’Andorra i Acció Feminista han llançat un missatge de solidaritat cap a Stop Violències, que no era present en l’acte. Creuen que ningú no hauria d’estar en un procés judicial per defensar els drets de les dones.

També han fet menció al poble ucraïnès. Sobretot, han enviat el suport a les dones i les nenes que l’estan patint.