Les associacions de salut mental i addiccions denuncien que no se les va escoltar a la Taula Nacional

Front comú de les associacions de salut mental i addiccions per a denunciar la manca de voluntat política d’escoltar-les a la Taula Nacional de la setmana passada. Així ho afirma la presidenta de l’associació Projecte Vida, Eva Tenorio: “Vam sentir que anàvem a una reunió informativa i que estava ja tot fet”.

La presidenta de l’Associació de Familiars per a la Salut Mental detalla que “perquè ens llegeixin la cartilla ens quedem a casa. Si ens volen en aquestes taules ha de ser per a treballar, per a comptar amb nosaltres”. I critiquen que només se les va invitar per a fer la foto. De fet, si les reunions han de ser similars, des de Projecte Vida descarten tornar-hi.

Les entitats han demanat també una major calendarització, tant de les trobades, com del PISMA. De fet, la setmana passada van assabentar-se que ja s’havien implementat cinc de les mesures del Pla Integral.

A més, reivindiquen que el conveni amb el bisbat d’Urgell per a traslladar pacients amb problemes de salut mental al centre residencial de la Seu entra en contradicció amb un dels objectius del PISMA: que els pacients puguin ser tractats al país.

La presidenta de l’Associació per la Defensa del Jovent en Risc, Sandra Cano, explica que no admeten que els diguin que la Seu d’Urgell és al costat, ja que és un altre país.

Reivindicació també la de la d’ubicació del CREI, on es crearan pisos per a persones amb malaltia mental o bé amb risc d’exclusió social. Les associacions critiquen que es vulgui enderrocar l’edifici annex al CREI, l’antiga clínica Santa Coloma. Afirmen que ara ajuda a retenir els rocs en casos de despreniment i que, a més, quan s’enderroqui, hi ha materials contaminants com l’amiant.