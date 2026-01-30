Les Andbank GSeries 2025-2026 es decideixen aquest cap de setmana a la G4

Arriba la cloenda de les Andbank GSeries 2025-2026, que quedaran resoltes definitivament aquest dissabte, en base als resultats de la G4. La quarta i última prova d’un certamen que aquesta temporada ha gaudit d’un elenc de pilots molt satisfactori, amb diverses novetats dignes de menció, i d’unes condicions perfectes per a competir sobre gel al Circuit Andorra – Pas de la Casa.
Amb dues victòries al seu caseller, Nil Solans va camí d’arrodonir el retorn triomfal que va començar a cimentar a finals de desembre, quan va reaparèixer amb un Giand de PCR Sport com a flamant vencedor de la G1. El català, bicampió de la classe reina, lidera de forma sòlida la taula de punts, seguit per l’andorrà Albert Llovera, que torna a compartir volant en aquesta última cita amb el joveníssim Marc Roma, fill del pilot dakarià Nani Roma.
Antonio Otero, campió de les dues últimes edicions disputades del Clio Ice Trophy, albira un nou títol al Circuit Andorra – Pas de la Casa; en aquesta ocasió, entre els Rally3, la nova categoria de vehicles 4×4 que s’ha incorporat a les Andbank GSeries.
Entre els Kartcross, porta la iniciativa el pilot oficial de Hyundai Motorsport, Mikel Azcona, favorit per a fer-se amb el títol, després d’encadenar dos triomfs consecutius a la G2 i G3.
Juan Antonio Conesa, vencedor, per la seva banda, de les dues primeres cites de les Andbank GSeries 2025-2026, s’ha erigit com a dominador entre els Side by Side, la categoria amb major índex de participació i on l’actual líder de la present temporada es va estrenar l’any passat.