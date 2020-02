Els organitzadors de les GSeries 2020 s’han vist obligats a anul·lar la quarta cita del seu calendari. El motiu no és altre que la climatologia que es pronostica per al cap de setmana (dia 15 i 16), amb temperatures en positiu, fins i tot de nit, en el Port d’Envalira. Garantir la disputa del meeting en una pista en condicions és impossible.

Alex Bercianos, màxim responsable del Circuit Andorra, ha explicat que “hem esperat al màxim a prendre aquesta decisió. No tenim una altra opció que anul·lar la G4 pel fet que la climatologia no ens ajudaria a tenir una instal·lació amb un mínim de condicions, que és el que els equips i els patrocinadors es mereixen. Per a fer un meeting sobre asfalt pensem que és millor anul·lar-ho”. Així, la G4 no es disputarà, ja que no hi ha dates disponibles per fer-la.

D’aquesta manera, la cita per als equips es posposa una setmana, en concret per als dies 22 i 23 de febrer, en què se celebrarà l’últim meeting de les Crèdit Andorrà GSeries 2020.