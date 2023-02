Les ajudes i els projectes gestionats pel CAUC se centraran en quatre eixos de promoció territorial

Sessió tècnica del CAUC (Foto: CAUC)

Les ajudes que gestionarà el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya (CAUC) entre el 2023 i el 2027, principalment les del programa LEADER, prioritzaran els projectes que se centrin en quatre grans eixos de promoció del territori: l’arrelament en entorns rurals, la innovació, la transició energètica i l’economia rural així com els recursos endògens i de proximitat. L’acció de futur s’ha definit aquests darrers mesos, tenint en compte un procés participatiu obert a la ciutadania. També els projectes de cooperació i estratègics gestionats directament des del Consorci se cenyiran a aquests àmbits.

En el cas de l’arrelament en entorns rurals, els principals objectius seran fomentar i facilitar tant la fixació de la població local com l’acollida de nova població, fent incidència en els aspectes clau per tal que la gent no marxi del territori i millorar-ne la qualitat de vida, com la formació, les oportunitats laborals, l’habitatge i l’entorn social i cultural.

Pel que fa a la innovació, es vol promoure noves activitats econòmiques, nous models de negoci i formes de treball alternatives per a donar resposta a les necessitats territorials, tot impulsant l’adaptabilitat i la resiliència de les iniciatives empresarials.

En relació amb la transició energètica, es pretén afavorir models econòmics, energètics i de mobilitat que contribueixin a mitigar el canvi climàtic i els desajustos ambientals i promoure l’estalvi de recursos no renovables. Finalment, també es vol potenciar l’economia de proximitat, especialment la fonamentada en els recursos endògens





Procés participatiu

L’estratègia de cara als pròxims cinc anys s’ha definit durant els darrers mesos del 2022, un cop finalitzat l’anterior període d’ajudes. El CAUC ha volgut que els eixos estratègics que es potenciaran els pròxims anys, i que han de servir per a afavorir el desenvolupament econòmic i social de l’Alt Urgell i Cerdanya, comptessin amb el màxim consens possible de la ciutadania.

És per això que, a banda de la feina tècnica, s’ha dut a terme un seguit d’accions per tal que, tant la població en general com el teixit social i econòmic de les dues comarques, hi hagin pogut dir la seva. El personal del CAUC ha mantingut trobades sectorials per a recollir propostes, ha convocat reunions públiques obertes a la població en general, a la Seu d’Urgell i Puigcerdà i, finalment, ha habilitat un formulari obert al web del Consorci, on tothom ha pogut fer les seves propostes i aportacions.





Agenda Rural 2030

El procés també ha tingut en compte els principals reptes que han sorgit de l’Agenda Rural 2030, impulsada per la Generalitat de Catalunya sota el paraigua de la Comissió Interdepartamental Sobre Despoblament Rural en la qual han participat activament els Grups Leader de Catalunya, entre altres entitats.

Amb l’elaboració d’aquesta estratègia, s’ha volgut tenir una radiografia de les necessitats d’aquestes dues comarques per tal que les ajudes que s’atorguin els pròxims anys i els projectes liderats pel Consorci hi donin resposta. Justament, quan es va dissenyar la planificació de la convocatòria que ara acaba, es va detectar que una de les qüestions que preocupava al territori era la manca de retorn dels joves un cop acabats els estudis. És per això que, a través dels Grups Leader i el DACC, es va posar en marxa el projecte Odisseu, pensat per a millorar-ne l’ocupabilitat. Un altre aspecte que es va abordar va ser la necessitat de dinamitzar els nuclis petits del territori, de manera que es va decidir prioritzar els projectes que es desenvolupessin als pobles a l’hora d’atorgar les ajudes.

El procés s’emmarca en el nou Pla estratègic estatal de la Política Agrària Comuna 2023-2027, que esta cofinançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Amb l’estratègia es tanca el procés de selecció de grups que va constar de dues fases: una primera on es va seleccionar provisionalment els mateixos i el seu territori, i la segona fase, en què s’han presentat i aprovat les estratègies de Desenvolupament local i l’aprovació definitiva dels grups, en aplicació del marc normatiu i de la programació aprovada.





Sobre els LEADER i el GAL Alt Urgell-Cerdanya

La iniciativa comunitària LEADER va ser creada als anys 80 per la Comissió Europea amb la intenció d’ajudar el desenvolupament i la diversificació de l’activitat econòmica en zones rurals i de muntanya. El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC) es va constituir el 2008 per iniciativa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el de la Cerdanya per a gestionar els recursos econòmics del Programa LEADER de la Unió Europea del període 2007-2013.

El CAUC ha estat també l’ens gestor del programa LEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 al territori alturgellenc i cerdà, i ho serà també en el cas del programa 2023-2027.