Les ajudes al lloguer o hipoteques s’estenen a les sales de jocs i d’explotació de màquines recreatives

L’executiu ha donat llum verda al programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives tancats en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. L’objectiu és minimitzar l’impacte de la despesa del lloguer del local comercial on es duen a terme les activitats o el pagament de les quotes hipotecàries.

D’aquesta manera, les sales de jocs i d’explotació de màquines recreatives –que es mantenen tancades pel Decret del 30-11-2020 en vigor des de l’1 de desembre– s’inclouen en el programa d’ajudes directes del Govern i ja vigent per als comerços dels sectors especialment afectats per la manca d’activitat, com les agències de viatges, els locals d’oci nocturn o els parcs infantils d’interior.

En concret, el percentatge d’ajut és del 75% de l’import del lloguer corresponent als dies de tancament per decret del local comercial. Es poden beneficiar tots els comerços o negocis que tinguin la menció de sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives i que estiguin afectats pel tancament de l’activitat decretat el 30/11/2020. En el cas que el titular del comerç acrediti ser el propietari del local i justifiqui el pagament mensual d’una quota hipotecària del local, es podrà sol·licitar un ajut sobre aquesta quota en el mateix percentatge que els ajuts al lloguer.

Tanmateix, es recorda que queden exclosos dels ajuts tots els comerços o negocis en què l’activitat de sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives sigui complementària d’una activitat d’hoteleria a nom del mateix titular i que es trobin ubicats en el mateix establiment. Queden igualment exclosos els comerços o negocis de sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives en què aquesta activitat sigui complementària dins de centres comercials, grans magatzems, galeries comercials, centres esportius i altres comerços assimilables que estiguin a nom del mateix titular i es trobin ubicats en el mateix establiment.

Tots els comerços susceptibles d’acollir-se als ajuts poden sol·licitar-los a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret, amb efectes des del dia 1 de desembre del 2020.