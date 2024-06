Les ajudes a l’habitatge atorgades pel Govern durant l’any 2023

Un home calculant la seva despesa en habitatge (arxiu)

Durant el 2023 s’han prorrogat 1.445 ajuts de la convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges de 2022, amb un pressupost compromès de 3.496.141,08 €. A més, també s’han prorrogat 334 ajuts per a l’habitatge flexibilitzat de 2022, amb un import compromès de 861.825,60 €.

Si a aquestes pròrrogues els hi sumem els 411 nous ajuts per a l’habitatge flexibilitzat que s’han aprovat aquest any, amb un import compromès de 650.046,11 €, obtenim que, en total, l’any 2023 hi ha actius 2.190 ajuts destinats al lloguer de l’habitatge, amb un pressupost total compromès de 5.008.012,79 €.

Cal mencionar que al llarg de l’any 2023 també s’han atorgat un total de 502 ajuts econòmics ocasionals en concepte “Art.18: Accés a l’habitatge i al seu manteniment” per un import de 798.504,19 €.

El nombre de sol·licituds favorables de l’ajut a l’habitatge de lloguer per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania presentades durant el 2023 ha estat de 571. D’aquestes, el 72,0% han estat resoltes favorablement i el 28,0% de forma desfavorable.

El 23,8% de les sol·licituds favorables provenen del col·lectiu de les famílies monoparentals, el 22,9% de les persones grans, el 6,8% de les persones amb discapacitat i el 6,3% dels joves. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 37,5% dels ajuts. Segons el sexe del sol·licitant, dues terceres parts són dones (67,2%).

La majoria de sol·licituds desfavorables, un 63,1%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos econòmics.

L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,61% del total de la despesa de Govern i, al seu torn, representa el 0,12% del PIB, dades que representen una disminució de 0,04 punts i un augment de 0,01 punts en comparació amb l’any anterior, respectivament.