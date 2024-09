Les activitats familiars de setembre al Museu Carmen Thyssen

Cartell anunciant la propera activitat organitzada al museu (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) ha anunciat les activitats del mes de setembre per a “omplir de llum les cases de les famílies”. La inspiració parteix de les quatre obres d’art que conformen el grup cadència i que tenen els moments del dia i la llum com a protagonistes. Les famílies podran crear els seus propis vitralls de paper i fanalets.

El primer taller serà el dissabte 7 de setembre, just abans de la tornada a l’escola, on els participants podran elaborar vitralls de paper amb la intenció que la llum passi a través dels colors. El dissabte 21 de setembre les famílies hauran d’elaborar fanalets i personalitzar-los de la manera més original possible per a poder decorar i il·luminar les seves cases.

Els tallers tenen un cost de 2 euros per participant i amb reserva prèvia obligatòria a través del correu de reserves@mcta.ad o bé al telèfon 800 800.





PROGRAMA DE SETEMBRE

Dimarts 3 de setembre: Segona edició de la ‘Vitrina Artística’ amb l’exposició ‘KOKORO’, de Naiara Galdós

18.00 hores

Reserva a: reserves@mcta.ad / tel.: 800 800





Dissabte 7 de setembre: Taller de creació de vitralls de paper

Per a tots els públics*

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Preu de l’activitat 2 euros per participant amb reserva prèvia

Reserva a: reserves@mcta.ad / tel.: 800 800





Dissabte 21 de setembre: Taller familiar “fes el teu fanalet”