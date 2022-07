Les activitats d’estiu del Comú d’Encamp no s’aturen

Després d’haver programat una marxa nòrdica, el passat 9 de juliol, ara, n’hi ha previstes dues més en el marc de les activitats d’estiu que organitza el Comú d’Encamp a la mateixa població, com al Pas de la Casa.

Dues sortides que tindran lloc el 6 i el 20 d’agost des de les Pardines. En ambdós casos, a les 10.30 h. Aquestes activitats les porta a terme l’associació de marxa nòrdica amb els instructors Mar Gual i Guillem Castellví.

Altres activitats

En el marc del programa d’activitats outdoor, recordar que durant totes les setmanes, fins al 3 de setembre, s’estan realitzant sessions de ioga, aiguagim, cycling, circuit training i sumba, tant a Encamp com al Pas de la Casa. A més, hi ha diverses sessions especials programades per a celebrar-se en llocs emblemàtics com Sant Romà de les Bons, Solanelles, Engolasters i l’estany de les Abelletes.

Tota la programació de les activitats esportives a l’aire lliure es pot consultar a comuencamp.ad. És necessari fer reserva prèvia per a assistir a qualsevol de les activitats trucant al +376 732 700 per a activitats a Encamp i al +376 755 111 per a les activitats del Pas de la Casa. També es pot fer per Internet a través dels següents enllaços: aquí per a Encamp i aquí per al Pas de la Casa.