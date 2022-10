Les 5 operacions de cirurgia estètica més demandades i quan realitzar-les

Molts pacients es pregunten quina és la millor època de l’any per a sotmetre’s a una intervenció de Cirurgia Plàstica. Cap estació és millor que una altra i el resultat no dependrà del mes en què ens hem sotmès a aquesta mena d’intervenció, sinó de molts altres factors.

Els especialistes estan d’acord que la millor època de l’any és aquella en la qual el pacient pot disposar d’uns dies tranquils de descans, que pot portar un descans relatiu acompanyat de persones que el cuidin. Per això molts pacients trien el període vacacional per a sotmetre’s a aquesta mena d’intervencions, ja que normalment, es disposa de més temps i el ritme de vida és més assossegat, així el postoperatori pot ser més complet i beneficiós. A més, molts pacients comenten que no han de donar explicacions en el treball.

Malgrat les indicacions anteriors, hi ha tècniques que són més aconsellables a l’hivern, com les cirurgies facials, ja que el sol podria pigmentar l’hematoma o les incisions. Aquestes poden dur-se a terme sense problema a l’estiu, però prenent les mesures adequades contra el sol. Les cirurgies corporals poden realitzar-se en qualsevol època de l’any, però d’octubre a abril són més suportables.

Qualsevol època de l’any és bona per a sotmetre’s a una cirurgia plàstica, sempre que disposem de temps per a cuidar-nos els primers dies i tenint en compte que a l’estiu haurem de protegir-nos del sol.

Les 5 intervencions més demandades a l’hivern

Si tens previst realitzar-te algun retoc, potser és ara, un bon moment per a posar-te en mans d’un cirurgià plàstic de confiança i programar la intervenció amb temps, si és que el doctor te la recomana. Aquestes són les intervencions que, majoritàriament es duen a terme a l’hivern:

Augment de Mames

És la intervenció més realitzada a l’hivern i durant tot l’any, al nostre país i en la resta del món. A Espanya es fan 16.000 operacions d’augment de pits a l’any, fet que suposa un 25% del total de les intervencions de cirurgia plàstica que es realitzen.

Un augment de mames també pot elevar una mama caiguda després de la maternitat, una pèrdua de pes o simplement pel pas dels anys. L’augment de mames és un procediment completament segur i satisfactori que ha evolucionat molt per a poder complir les expectatives i il·lusions de cada pacient.

Liposucció

És la intervenció de remodelació corporal per excel·lència, la més demandada pel sexe masculí. La liposucció elimina els cúmulus de greix localitzats d’una forma eficaç en zones com els malucs, l’abdomen, les cuixes, els braços o l’esquena. A Espanya es realitzen unes 12.000 liposuccions a l’any, aproximadament un 12% de les operacions de cirurgia plàstica.

Actualment, el greix extret en una liposucció en la mateixa intervenció pot aplicar-se en una altra zona del cos, tècnica que es coneix com a lipotransferència.

Rinoplàstia

La rinoplàstia o cirurgia del nas és un dels procediments quirúrgics més freqüents en cirurgia plàstica. El seu objectiu és millorar l’aspecte del nas, la seva proporcionalitat i l’harmonia del rostre buscant sempre la naturalitat.

A vegades no es tracta tan sols d’una intervenció estètica, sinó que també s’intervé per a millorar la funció respiratòria i en altres casos es fan totes dues coses.

Blefaroplàstia

La blefaroplàstia o cirurgia de les parpelles és una de les intervencions més demandades entre les dones. La pell de la parpella és la més prima que hi ha en el rostre i la primera que mostra els efectes del pas del temps. La blefaroplàstia és el tractament que aconsegueix rejovenir la mirada, eliminant l’excés de greix i pell de les bosses de les parpelles inferiors i superiors (blefaroplàstia parcial).

Amb la blefaroplàstia s’aconsegueix una mirada més oberta, fresca i lluminosa, amplitud del camp visual, eliminar l’aspecte de cansament permanent i rejovenir la mirada.

Otoplàstia

És una intervenció molt comuna, tant en homes com en dones. L’otoplàstia o cirurgia de les orelles, és una eficaç tècnica utilitzada per a corregir la separació de les orelles del cap, una imperfecció que comunament acostuma a denominar-se “orelles en nansa o de pàmpol”.

L’otoplàstia és una intervenció que pot realitzar-se en nens a partir de 6 anys per a no produir complexos en el menor.

Per bellezactiva.com