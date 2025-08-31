Les 5 millors festes que se celebren, a Espanya, al setembre

Durant el proper mes de setembre se celebraran, a Espanya, algunes de les tradicions i festes majors més estimades a les seves respectives regions. La companyia espanyola referent a oferir reserves d’allotjaments turístics en línia eBooking.com n’ha seleccionat cinc, que se celebren a Andalusia, Castella i Lleó, la Comunitat de Múrcia, Catalunya i la Rioja, i que any rere any guanyen més popularitat també els turistes internacionals:
. Festa de la Verema de Jerez de la Frontera, Andalusia (del 30 d’agost al 14 de setembre de 2025): La Festa de la Verema ret homenatge a la cultura de Jerez i, per descomptat, al vi, el gran protagonista d’aquests dies de celebració. La ciutat ha aconseguit que aquestes festes siguin un referent cultural a nivell nacional gràcies a la seva extensa oferta d’activitats populars: des dels tasts i rutes del vi fins a altres tradicions populars -degustacions, espectacles de flamenc, exhibicions eqüestres, cavalcades, concerts, la Cerimònia de la Trepitjada del Raïm…-. L’equip d’eBooking.com subratlla que és una visita obligada per als turistes que visiten Andalusia durant la primera quinzena de setembre.
. Fira de Salamanca, Castella i Lleó (del 7 al 15 de setembre de 2025): A principis de setembre se celebren a Salamanca les Festes Patronals en Honor a la Verge de la Vega. Es tracta d’una de les celebracions més grans de la ciutat, amb més d’un centenar d’activitats programades, entre les quals destaquen concerts, xarangues, focs artificials, espectacles -enguany se celebra la XIX edició del Festival d’Arts de Carrer…-, cercavila de folklore xarro, etc. El dia 8, a més, es realitza la tradicional Ofrena Floral a la Verge.
. Festa de Moros i Cristians de Múrcia, Regió de Múrcia (del 9 al 16 de setembre de 2025): En el marc de la Fira de Múrcia se celebra aquesta tradició que busca recrear cada any dos moments històrics de gran rellevància de la ciutat: la fundació per Abderramán II i el lliurament de claus a l’Infant Alfonso de Castilla. Entre els aspectes més destacats hi ha el Campament Medieval, la gran desfilada del Dia de l’Entrada i les dues representacions teatrals -l’Ambaixada Mora de la Fundació de Múrcia i l’Ambaixada Cristiana del lliurament de claus-.
. Festes de la Mercè de Barcelona, Catalunya (del 23 al 28 de setembre del 2025): La festa major de Barcelona acull cada any centenars d’activitats per a tots els públics. eBooking.com destaca les propostes culturals que exalcen algunes tradicions barcelonines i catalanes –els típics castells, les desfilades de gegants i capgrossos, el correfoc…– així com la gran oferta de concerts –molts gratuïts i altres de pagament, dins del festival BAM de música independent–. Finalment, cada any les festes acaben amb l’espectacular Piromusical que uneix focs artificials, música i llums a la muntanya de Montjuïc.
. Festes de la Verema Riojana o de Sant Mateu, La Rioja (del 20 al 26 de setembre del 2025): Tanca el recopilatori d’eBooking.com una altra festa dedicada al vi, en aquesta ocasió a La Rioja, per a celebrar també l’inici de la verema. Es tracta de la festa més estimada d’aquesta comunitat i la seva celebració s’allarga pràcticament una setmana. D’entre els nombrosos actes organitzats en la seva capital, sobresurten el trepitjat del raïm i l’ofrena del primer most a la Verge de Valvanera. Així mateix, també hi ha tancades amb vaquetes, cercaviles, desfilades de carrosses, música en directe, degustacions gastronòmiques i molt més.