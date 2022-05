Les 4 millors combinacions de color pel teu maquillatge primavera-estiu 2022

Amb les temperatures a poc a poc a l’alça i cada vegada més dies de sol, la primavera ja té millor pinta. Ens ve de gust florir al costat dels jardins, desprendre positivitat, recuperar la normalitat – encara que sense abaixar la guàrdia – i portar-la molt més enllà. Perquè no som les mateixes que fa dos anys. Ara sabem què quedar-nos amb les ganes de provar alguna cosa pel que diran, és una pèrdua de temps. Ens donem permís per a jugar, experimentar, sorprendre’ns i canviar d’opinió tantes vegades com ens sembli. I, si encara no és el teu cas, tens totes les oportunitats de fer-ho al teu abast. Començant pel teu maquillatge, amb aquestes originals combinacions de color que triomfaran a la primavera-estiu 2022.

Rosa + verd: delicat maquillatge floral

Dos tons que totes associem a la primavera, el rosa i el verd, es converteixen en una combinació guanyadora aquesta temporada per a aconseguir looks delicats, però plens de personalitat. Pots optar per un maquillatge d’ulls en tons verds i llavis roses, o prendre nota d’aquesta proposta de la Biosthétique en la seva col·lecció Instant Vanity. En aquesta utilitza tons suaus rosats en llavis i parpelles, i un esmalt d’ungles verd sàlvia, especialment cridaner i excèntric. Per descomptat, les opcions no acaben aquí: pots combinar els dos colors de totes les formes que se t’ocorri i sempre quedarà bé.

Blau intens + groc: vibracions poderoses

El primer és sofisticat i moderat, però amb força. El segon desprèn alegria i irreverència. Dos oposats que es troben per casualitat i descobreixen que estaven fets l’un per a l’altre. El resultat és una proposta enèrgica, cridanera i equilibrada. Un maquillatge versàtil i sorprenentment camaleònic. Ulls amb tonalitats blaves i ungles en groc, per a un look elegant amb una pinzellada de picardia. Al revés, si el que es busca és acaparar l’atenció. Combinats en una mateixa manicura, millor si és jugant amb formes geomètriques per a emfatitzar el contrast.

Malva + blanc: fresc i rejovenidor

El malva en totes les seves formes està de moda. Fa diverses temporades que ens acompanya, però en aquesta aclapara protagonisme, després que l’Institut Pantone anomenes al Very Peri com el color de l’any. Per la seva banda, el blanc és un dels colors preferits de cara a l’estiu, per les seves notes refrescants i minimalistes. La unió de tots dos ofereix fantàstics resultats, tant si s’utilitzen conjuntament en manicures com si se segueix aquesta proposta de la maquilladora Ash K Holm: manicura malva i eyeliner blanc. En aquest cas el realitza sobre un eyeliner previ en negre, sumant-se a una altra tendència de la temporada: el doble eyeliner.

Maquillatge Arc de Sant Martí: fantasia estiuenca

Ho dèiem al principi: portarem la nostra normalitat un pas més enllà. En aquest cas, introduint les tonalitats Arc de Sant Martí entre els nostres looks de primavera-estiu 2022. La influencer i empresària Chiara Ferragni ens mostra el fabulós resultat que s’obté ajuntant colors tan vibrants i afavoridors com el groc, el verd i el rosa en el seu maquillatge d’ulls. Si consideres que aquesta proposta és too much per a lluir en la teva mirada, no deixis d’apostar per aquests colors en una divertida manicura de diferents tonalitats. I, si et sents creativa, sempre pots experimentar amb la resta de les opcions de l’Arc de Sant Martí per a trobar noves combinacions de colors triomfadors.

Per bellezactiva.com