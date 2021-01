L’Era es prepara per presentar ‘Dels gestos perduts i dels sons oblidats’

L’Era, Espais de Recerca Artística, és una nova companyia andorrana creada aquest 2020 per David Font, Xavier Pérez i Emma Riba amb l’objectiu de donar cabuda a les recerques creatives vinculades a la dansa contemporània i la música d’aquests tres artistes andorrans. Durant el seu breu recorregut ha aconseguit ja presentar al públic dos projectes: d’una banda, Habitant espais, un projecte d’improvisació de música i dansa per a entorns patrimonials que David Font i Emma Riba fa anys que desenvolupen i que ara l’Era acull per seguir-li donant vida; i de l’altra, Vestida de mar, un espectacle de dansa, poesia i guitarra que l’Era ha presentat aquest estiu dins el marc dels festivals OnCarrer (Fundació Onca) i Colors d’Estiu (Comú d’Escaldes-Engordany).

Aquest mes de gener veurà la llum la primera peça llarga de l’Era, Dels gestos perduts i dels sons oblidats. Aquest treball de recerca i creació artística vol entendre i reproduir la “dansa” de l’activitat agrícola i la “musicalitat” que quedava a la memòria de qui els realitzava. En la reproducció d’aquests moviments i sons, els responsables volen mostrar i documentar de manera presencial i vivencial el veritable dia a dia, l’optimització de l’esforç emprat i el coneixement d’una tècnica acurada i precisa davant de la inexistència d’una tecnologia més avançada. Tot plegat amb la intenció de conservar-ne el record i posar en relleu la bellesa d’aquestes activitats a través d’una mirada artística, i finalment així, poder retre homenatge als nostres avantpassats i al llegat que se’n desprèn. David Font i Emma Riba, encarregats de la direcció de la peça, han trobat una gran font d’inspiració en la tradició agrícola de les seves mateixes famílies, cosa que els ha permès aprofundir el memòria física de les activitats que els seus pares han realitzat tota la vida.

Aquest espectacle està interpretat per David Font, Emma Riba, Marta Moran, Xavier Pérez i Pere Vilarrubla. Participen també en el projecte Àngel Duran com a mirada coreogràfica externa, Anna Mangot al disseny de vestuari, Rayco Rodríguez al disseny d’imatge i Jaume Riba al disseny de fotografia. El procés de creació s’ha portat a terme en diversos espais d’Andorra, Catalunya i França gràcies als suports amb els quals ha pogut comptar el projecte. A Andorra, han acollit la proposta el Ministeri de Cultura, dins les subvencions anuals per a projectes d’arts escèniques, el Comú d’Ordino, que ha cedit els espais de residència necessaris per fer la creació, i Cal Pal de la Cortinada, que col·labora cedint l’espai per al rodatge d’un vídeo-dansa promocional de l’espectacle.

La companyia també ha fet una setmana de creació a la Cité des Arts de la Rue de Marsella gràcies a la invitació d’Ex-Nihilo, una companyia referent dins l’escena de la dansa contemporània per a espais de carrer de França. Finalment, el projecte ha estat també seleccionat per a l’edició d’enguany del Festival Natures, organitzat per Tragant Dansa, que va tenir lloc el passat mes d’octubre a Tragant Camp, a l’Alzina de l’Aguda (comarca de la Noguera). En el marc d’aquest festival es va fer una residència de creació d’una setmana i una mostra de la peça en procés de creació.

L’estrena de Dels gestos perduts i dels sons oblidats tindrà lloc els dies 9 i 10 de gener a l’era de la Casa Rossell d’Ordino. Els horaris d’actuació a seran: 9 de gener, a les 19:00, a les 20:00 i a les 21:00, i 10 de gener a les 18:00, a les 19:00 i a les 20:00. Les entrades gratuïtes es poden reservar al Comú d’Ordino, trucant al 878 178.