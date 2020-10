L’era dels horaris a la carta

Què tenen en comú Iberdrola, L’Oréal, el Barça, Bacardi o Adidas? La resposta és que tots ells fan una gestió intel·ligent dels seus treballadors utilitzant la tecnologia d’una pime de Sabadell amb gairebé 40 anys de trajectòria en el control i gestió horària d’empleats: Robotics. Flexibilitat, autogestió del temps i horaris a la carta són els tres pilars que fomenta la companyia a través del seu software.

En plena pandèmia, amb el més gran experiment de teletreball en marxa, cal afegir-hi un canvi de paradigma que deixa enrere la imatge del treballador esperant la seva hora de plegar, assegut a la cadira i sense fer res només per complir les hores. “Flexibilitzar la jornada vol dir que si un dia un empleat té menys feina, pot anar a casa sense que el mirin malament. Quan n’hi ha més, recupera les hores”, explica David Arderiu, CEO de Robotics.

VisualTime és el programari creat per Robotics que permet controlar i gestionar totes les hores dels treballadors d’una empresa, afavorint la conciliació familiar dels empleats. També augmentant la productivitat de la companyia i reduint costos de gestió i en hores extres, ja que la plataforma (en format d’app i consultable també pel mateix empleat) permet fer una gestió intel·ligent de la plantilla tenint en compte les necessitats de cada àrea i de cada moment. Arderiu avisa que la despesa del “presentisme a Espanya, tenint gent sense fer res per complir una jornada”, és important.

L’oportunitat del coronavirus

Aquest canvi de model en favor de la conciliació i flexibilitat horària és una nova prioritat per a una nova generació de joves que valoren més el fet de disposar de més temps lliure i poder autogestionar-se la seva jornada. “Els treballadors estan més contents“, destaca el CEO de Robotics.

En moltes empreses aquesta gestió no era ni molt menys una prioritat, però la crisi del coronavirus ha trencat alguns tòpics i el teletreball s’ha convertit en una necessitat. “Molta gent s’ha adonat que és igual si treballes de 8 a 13h o de 18 a 22h, el que és important és que es faci la feina”, destaca Arderiu, que creu que s’ha donat “una empenta brutal” a la flexibilització laboral. “La covid, dins del desastre, és una oportunitat d’or per canviar la forma de modificar els horaris dels treballadors”, sentencia.

“L’absurditat” de les retencions

A banda de les millores personals per als treballadors i de la reducció de costos per a les empreses, una flexibilització horària de la jornada laboral i una gestió intel·ligent pot implicar un gran canvi en la societat. “L’exemple són les cues de trànsit en hora punta. És absurd que tothom vagi a la mateixa hora a treballar, quan la majoria de feines no són d’atenció al públic i es podrien fer en altres moments”, reflexiona el CEO de la companyia.

Noves necessitats

Robotics també proveeix sistemes de control d’accés, amb una forta presència en la tecnologia dactilar, especialment en grans empreses que requereixen un control de la gent que entra i surt. Amb la pandèmia del coronavirus, ha sorgit una nova necessitat, que és la seguretat sanitària. Tot i que no és una mesura que elimini el risc, els controls de temperatura s’han fet més habituals en molts espais.

En aquest context, la pime de Sabadell ha apostat per dissenyar dispositius que mesuren la temperatura i que impedeixen l’entrada al recinte en cas que es tingui febre. Si tens febre, no pots passar i et comuniquen que has d’anar a veure un encarregat, que és qui t’informa de la situació; mantenint sempre la confidencialitat.

De robots a persones

Robotics va néixer el 1983, fundada pel pare de David Arderiu, i, com el seu nom indica, el seu primer sector va ser el de la robòtica. Però ràpidament es van adonar que hi havia un problema major que la robotització de les fàbriques i era el control horari dels treballadors. En aquell moment, encara es fitxava amb targetes de cartó i podia ser caòtic. Els ordinadors ja s’estaven popularitzant i no s’utilitzaven per fer aquesta gestió.

De fet, Arderiu recorda que hi havia gent dedicada a sumar les hores de tots els treballadors a final de mes o final d’any. Així, Robotics va començar a crear programaris per fer aquesta gestió, apostant sempre per la innovació. De foradar targetes de cartró a una app perquè el treballador reguli el seu propi horari, reportant la informació a l’empresa.

El 2019, amb l’obligatorietat a espanya del registre de la jornada marcat per llei, el creixement de l’empresa va ser exponencial, incrementant de 3 a 5 milions d’euros de facturació, augmentant la plantilla un 50% fins als 70 empleats i passant de 3.500 a 4.500 clients. Un dels següents objectius és aterrar a Llatinoamèrica, tot i que dependrà de l’evolució de la pandèmia