L’era del 5G exigeix millors bateries de telèfon

Fa una dècada que va començar la revolució de la telefonia mòbil amb el primer prototip d’iPhone i encara no s’ha solucionat un dels problemes que tot telèfon intel·ligent té: la bateria. S’han inventat alternatives com les bateries externes o configuracions que rebaixen el consum d’energia, però amb tot, el problema de la bateria continua sent un dels més notables del sector.

Una de les empreses que més ha treballat en la línia de millorar el rendiment de les bateries ha estat la signatura de telefonia xinesa Oppo que el passat mes de juliol va presentar una innovació que pot transformar el sector. Es tracta d’un sistema de càrrega que trenca amb tots els rècords. Aquest sistema permet carregar un dispositiu mòbil en 15 minuts i segons ha explicat la pròpia companyia en un comunicat “l’ús segur i eficient del dispositiu de càrrega ràpida és possible gràcies a un algorisme de xifratge avançat i reguladors de control de temperatura estrictes”.

Fins i tot amb això, cal dir que el sistema encara no ha estat implementat en cap dels telèfons de la companyia.

Més enllà d’això, segons expliquen des del diari La Vanguardia, aquest desenvolupament té una forta relació amb les tecnologies de la innovació que estan per venir. En concret la càrrega ràpida està íntimament lligada amb les xarxes 5G que entre altres coses prometen la conducció automatitzada o la implantació de la Internet de les Coses. Aquest tipus de tecnologia demanda un ús molt més intensiu de la bateria per la qual cosa serà necessari recarregar-la en més ocasions. Això ens porta a un dubte raonable: el 5G ens obligarà a portar constantment damunt el carregador del telèfon mòbil? Potser estem enfront de la desaparició del concepte de mobilitat que va crear el telèfon en el seu moment.

Per Tecnonews