L’equip Vinyes Dabad tanca la temporada a les 4 hores de resistència de terra de Lleida

El vehicle enfangat de Vinyes-Guillamet-Caminal (FotoEsport)

La temporada esportiva 2024 va arribar a la fi, aquest passat cap de setmana, per a l’equip Vinyes Dabad. Després d’un any intens en el certamen de ral·lis sobre terra a Espanya amb el Hyundai i20 Rally2 Team Rallycar de l’equip Rtechnology i de competir en el Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET) en circuits amb el Porsche 992 GT3 CUP Baporo Motorsport, l’equip Vinyes Dabad va canviar d’ambient i amb 2 vehicles va prendre part en les 4 hores de resistència sobre terra de Lleida, una cita ja tradicional per a posar fi a la temporada.

Aquesta tradicional prova, organitzada per l’Escuderia Lleida, com cada any, destina la recaptació obtinguda a La Marató de TV3, que aquest any tractarà sobre les malalties respiratòries. L’Equip Vinyes Dabad, arribava a la prova amb 2 equips. El primer format per Joan Vinyes Jr i Marc Barcons, amb un Peugeot 206 1.6. El segon equip format per Joan Vinyes, Quim Guillamet i Melchor Caminal amb un Seat Ibiza 1.8T.

La jornada d’entrenaments de dissabte va ser molt complicada, amb un circuit amb gran quantitat de fang que va fer que l’acumulació d’aquest element en el vidre del cotxe de Joan Vinyes Jr. i Marc Barcons quan disputaven els entrenaments el primer, li va fer perdre visibilitat i va fer bolcar el cotxe. Després de l’incident i havent valorat els danys del vehicle, amb diferents elements importants bastant danyats, va obligar a l’abandó prematur de la formació.

Per la seva part, Vinyes-Guillamet-Caminal, van poder esquivar els problemes amb el fang i després dels entrenaments cronometrats, van aconseguir la cinquena posició a la formació de sortida per a la cursa. El diumenge, amb unes condicions climàtiques difícils, amb fortes ratxes de vent, la cursa va començar força bé per a l’equip Vinyes Dabad, sempre entre les 5 primeres posicions. Una avaria amb l’accelerador, va obligar l’equip a passar pel box, la qual cosa va fer perdre algunes voltes fins a tornar a la pista. No es van acabar aquí els problemes, perquè, més tard, va ser la direcció assistida la que va fer que el cotxe es tornés molt difícil de controlar. De nou l’equip de Baporo Motorsport va haver de treballar al box per a reparar aquesta anomalia i poder tornar el vehicle a pista.

A partir d’aquí va tocar remuntar, segons comentava Joan Vinyes: “De mica en mica hem anat recuperant posicions, tot i les fortes ratxes de vent, que en algun punt del circuit feia molt difícil la conducció. Amb tot hem pogut remuntar fins al dotzè lloc de la general i assolir la segona posició de la classe. Llàstima del vent, però ens ho hem passat molt bé en una cursa diferent del que estem acostumats”





Classificació final

1 Alonso/Alonso/Aranda/Aranda Seat Ibiza 2.0 165 v.

2 Minguella/Pons/Guerrero Peugeot 208 Rally4 1.2T 164 v.

3 Cabeza/Gutiérrez Peugeot 206 1.6 163 v.

…

12 Vinyes/Guillamet/Caminal Seat Ibiza 1.8T 137 v. (2n cl. 3)