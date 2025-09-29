L’equip U17 de Dixon Sport Academy tanca la pretemporada amb una clara victòria al derbi andorrà (83-39)

L’equip de basquetbol U17 de Dixon Sport Academy ha posat punt final a la seva pretemporada amb una contundent victòria (83-39) aquest diumenge, a l’Aldosa, davant una selecció de jugadors de L’Ossa d’Encamp, en un derbi andorrà carregat d’intensitat. Els massanencs van començar a marcar diferències a partir del segon quart, quan es va fer evident l’avantatge físic obtingut gràcies al rigorós règim de dobles entrenaments diaris durant tota la pretemporada. L’energia i l’encert des de la línia de triple van ser determinants per a consolidar un joc sòlid i competitiu, tot i tractar-se d’un amistós.
Una pretemporada imbatuda
Amb aquest triomf, els joves de Dixon Sport Academy culminen una pretemporada imbatuts davant els rivals de proximitat que han volgut provar-se contra el nou programa d’alt rendiment andorrà.
CB Llívia Puigcerdà 41 – 53 Dixon Sport Academy
AE Sedis Bàsquet 35 – 67 Dixon Sport Academy
Dixon Sport Academy 83 – 39 L’Ossa Encamp
Comença el repte europeu: EYBL 2025-2026
Ara, amb la pretemporada finalitzada, l’equip es prepara per a iniciar la competició oficial a nivell internacional. La Dixon Sport Academy competirà a la European Youth Basketball League (EYBL), com a únic representant andorrà en aquest prestigiós circuit continental.
El calendari de la temporada arrenca amb la primera jornada a Menorca (9-12 d’octubre), seguida de trobades a Bratislava, Bolonya, Vílnius i Varsòvia, on l’equip lluitarà per una plaça destacada dins el panorama europeu del bàsquet base d’alt rendiment.
L’equip, dirigit per la resident Sheila Dixon, basquetbolista exjugadora de l’FC Barcelona i BC Andorra, compta amb jugadors procedents d’Espanya, França, Noruega, Estats Units i Regne Unit, tots integrats al programa Esport-Estudi de Dixon Sport Academy en col·laboració amb l’Agora Andorra International School.