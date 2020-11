L’equip tècnic femení i masculí de la FAE finalitza la seva estada a Suècia

L’equip de tècnica masculí de la Federació Andorrana d’Esquí ja és a casa des d’ahir a la nit, quan van arribar de la doble estada a Suècia, primer a Kabdalis i després a Gallivare. Han estat setmanes d’entrenaments amb neu, amb condicions primer més complicades per les altes temperatures, però que han anat millorant per completar un volum de treball adequat.

El grup de tècnica femení, amb Mireia Gutiérrez i Carla Mijares, va estar entrenant a l’estació de Kabdalis del 21 d’octubre al 8 de novembre. Per la seva part, el bloc masculí va allargar l’estada. Joan Verdú, Àlex Rius, Àxel Esteve, Xavi Cornella, Bartumeu Gabriel i Ty Acosta van estar primer a Kabdalis de l’1 al 8 de novembre, i després a Gallivare, més al nord de Suècia. Verdú i Esteve van marxar dies abans perquè havien de competir a Suïssa, curses que finalment, pel mal temps, no es van poder dur a terme.

Amb l’arribada a casa ahir de Rius, Cornella, Gabriel i Acosta, així com de tot l’equip tècnic, es dona per tancada aquesta estada que, anualment durant aquestes dates, es programa als països nòrdics per poder esquiar abans de l’inici de les competicions.

A partir d’ara, el treball seguirà després d’uns dies de descans, especialment en continuar refent el calendari a expenses dels canvis de curses que estan havent en les darreres setmanes. Per a aquesta setmana, a hores d’ara, no hi ha cap carrera programada.