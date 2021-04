L’equip Suzuki Ibèrica es va desplaçar a Ferrol per fer el seu test sobre asfalt

L’inici de la temporada per a l’equip Suzuki Ibèrica està a tocar i el primer repte que hauran d’afrontar Joan Vinyes – Jordi Mercader, serà el Ral·li Sierra Morena (dies 9 i 10 d’abril), prova inicial de la present edició del Super Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt (S-CERA).

El ral·li andalús es disputarà en carreteres d’asfalt de la província de Còrdova. Aquest any, el Swift R4lly S no havia rodat en escenaris d’asfalt, és evident doncs que el test realitzat divendres passat (dia 26) va ser una ocasió immillorable perquè els membres de l’equip Suzuki Ibèrica, pilots i tècnics, tornessin a treballar en les prestacions del Swift, sobre asfalt.

Una especial pròxima a Ferrol va ser el centre d’operacions.

Fa un mes aproximadament, els voltants del Pazo de Barbeiron (Orense) va ser el lloc triat per a desenvolupar el test sobre terra. En aquesta ocasió la logística de l’equip Suzuki va seguir en terres gallegues, però es va desplaçar a la província de A Corunya, en concret a Ferrol, en una especial ben coneguda pels membres de l’equip per a realitzar el test d’asfalt. No hi ha dubte, que tenir referències d’altres proves realitzades en ocasions anteriors ha estat de gran ajuda per al test del passat divendres.

Vinyes va qualificar de molt positiva el treball fet a Ferrol, aquestes eren les seves paraules: Estic molt satisfet de la resposta del Swift als diversos canvis que hem fet durant el dia. A més hem pogut realitzar totes les proves previstes amb el que estic convençut que serem molt competitius des de la primera prova. A Còrdova encara no podrem lluitar contra rivals amb mecàniques semblants a la nostra, no obstant això sí que tindrem l’oportunitat de treure referències respecte a vehicles de prestacions superiors (R5), dels quals esperem estar més a prop que l’any passat.

A més esmentava: Que per a tenir rivals de la nostra categoria (R4) haurem d’esperar al mes de maig sobre terra (Açores) i a la fi de juliol sobre asfalt (Roma).

Durant l’últim mes, sense canvis en els calendaris previstos.

Del calendari previst per Suzuki Ibèrica, les dates no han variat en les últimes setmanes. Encara que si s’ha concretat alguna informació sobre la seva celebració. És el cas del Ral·li Catalunya – Costa Daurada, (14 – 17 d’octubre) vàlid per al Campionat del Món de Ral·lis (WRC). En aquest cas, s’ha confirmat la localitat tarragonina de Salou com a nucli de la cursa i que en aquesta edició totes les seves especials seran sobre asfalt.

Les proves restants sense canvis. Així doncs les vàlides per a l’ERC2021: 55 Açores Rallye (6 – 8 de maig) sobre terra, Ral·li di Roma (23 – 25 de juliol) sobre asfalt, Serras de Fafe–Ferreiras (23 – 25 de setembre) sobre terra, i Ral·li Illes Canàries (18 – 20 de novembre) sobre asfalt.

Mentre que els ral·lis nacionals seran tres del Campionat d’Espanya de Ral·lis (CERA): Ral·li Sierra Morena (9 – 10 d’abril), Ral·li de Ferrol (20 – 21 d’agost) i Ral·li CAM-RACE (3 – 4 de desembre), i dos més del Campionat de Portugal de l’especialitat: Rali de Castello Branco (18 – 20 de juny) i Rali Alt Tamega (3 – 5 de setembre). Aquests cinc seran sobre asfalt.

Una vegada acabat el període de proves de la pretemporada, l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport es desplaçarà a Còrdova, els dies 9 i 10 d’abril, per a disputar el 38º Rally Sierra Morena.